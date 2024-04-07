Штутгарт благодаря победе над Боруссией Д установил исторический рекорд

Во вчерашнем матче на "Зигналь Идуна Парк" в Дортмунде "Штутгарт" победил "Боруссию" со счетом 1:0.

Для "швабов" это был пятый матч подряд в гостях в рамках Бундеслиги, в котором они завоевали три очка. Как сообщает Opta, команда добилась такого результата впервые в истории клуба.

5 - VfB Stuttgart have won five away games in a row in the Bundesliga for the first time in the club's history. Travellers. #BVBVfB pic.twitter.com/zWKANBCJI4 — OptaFranz (@OptaFranz) April 6, 2024

Единственным голом в этой встрече отличился нападающий Сэру Гирасси. Для него этот мяч стал 24-м в текущем чемпионате. Таким образом, он повторил клубный рекорд Марио Гомеса, который в сезоне 2008-2009 гг. стал футболистом, который больше всего забил за один розыгрыш Бундеслиги в истории "Штутгарта" (также 24).

В настоящее время "швабы" находятся на третьем месте Бундеслиги, имея одинаковое количество очков со второй "Баварией". До конца сезона осталось еще шесть туров.