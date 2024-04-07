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Штутгарт благодаря победе над Боруссией Д установил исторический рекорд

Германия

Также нападающий "швабов" повторил достижение легендарного Марио Гомеса

Штутгарт благодаря победе над Боруссией Д установил исторический рекорд

Getty Images/Global Images Ukraine

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Во вчерашнем матче на "Зигналь Идуна Парк" в Дортмунде "Штутгарт" победил "Боруссию" со счетом 1:0.

Для "швабов" это был пятый матч подряд в гостях в рамках Бундеслиги, в котором они завоевали три очка. Как сообщает Opta, команда добилась такого результата впервые в истории клуба.

Единственным голом в этой встрече отличился нападающий Сэру Гирасси. Для него этот мяч стал 24-м в текущем чемпионате. Таким образом, он повторил клубный рекорд Марио Гомеса, который в сезоне 2008-2009 гг. стал футболистом, который больше всего забил за один розыгрыш Бундеслиги в истории "Штутгарта" (также 24).

В настоящее время "швабы" находятся на третьем месте Бундеслиги, имея одинаковое количество очков со второй "Баварией". До конца сезона осталось еще шесть туров.

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Боруссия (Дортмунд) Штутгарт Серу Гирасси
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Источник:
OptaFranz
Опубликовал: Максим Кучер
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