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Штутгарт благодаря победе над Боруссией Д установил исторический рекорд
Также нападающий "швабов" повторил достижение легендарного Марио Гомеса
Getty Images/Global Images Ukraine
Во вчерашнем матче на "Зигналь Идуна Парк" в Дортмунде "Штутгарт" победил "Боруссию" со счетом 1:0.
Для "швабов" это был пятый матч подряд в гостях в рамках Бундеслиги, в котором они завоевали три очка. Как сообщает Opta, команда добилась такого результата впервые в истории клуба.
5 - VfB Stuttgart have won five away games in a row in the Bundesliga for the first time in the club's history. Travellers. #BVBVfB pic.twitter.com/zWKANBCJI4— OptaFranz (@OptaFranz) April 6, 2024
Единственным голом в этой встрече отличился нападающий Сэру Гирасси. Для него этот мяч стал 24-м в текущем чемпионате. Таким образом, он повторил клубный рекорд Марио Гомеса, который в сезоне 2008-2009 гг. стал футболистом, который больше всего забил за один розыгрыш Бундеслиги в истории "Штутгарта" (также 24).
В настоящее время "швабы" находятся на третьем месте Бундеслиги, имея одинаковое количество очков со второй "Баварией". До конца сезона осталось еще шесть туров.
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