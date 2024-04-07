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Бундеслига. Боруссия Д - Штутгарт 0:1. Видео гола и обзор матча
Важные 3 очка достались гостям
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
В 28-м туре Бундеслиги встречались дортмундская "Боруссия" и "Штутгарт" - претенденты на места Лиги Чемпионов. Матч был напряженным, но довольно открытым на голевые моменты. Правда, забить удалось лишь однажды. На 64-й минуте Серу Гирасси из "Штутгарта" поразил правую девятку, пробив из-за пределов штрафной площадки.
"Борруссия" оставалась на 5-м месте Бундеслиги с 53-мя очками. Столько же имеет "РБ Лейпциг", который располагается на позиции выше. А вот "Штутгарт" улучшил свое положение и вплотную подобрался к "Баварии". У команды Себастьяна теперь 60 зачетных пунктов и пока все то же 3-е место.
Бундеслига, 28-й тур
Дортмунд, Сигнал Идуна Парк
"Боруссия" Д - "Штутгарт" 0:1
Гол: Гирасси 64
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