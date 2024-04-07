  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Бундеслига. Боруссия Д - Штутгарт 0:1. Видео гола и обзор матча
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бундеслига. Боруссия Д - Штутгарт 0:1. Видео гола и обзор матча

Германия

Важные 3 очка достались гостям

Бундеслига. Боруссия Д - Штутгарт 0:1. Видео гола и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В 28-м туре Бундеслиги встречались дортмундская "Боруссия" и "Штутгарт" - претенденты на места Лиги Чемпионов. Матч был напряженным, но довольно открытым на голевые моменты. Правда, забить удалось лишь однажды. На 64-й минуте Серу Гирасси из "Штутгарта" поразил правую девятку, пробив из-за пределов штрафной площадки.

"Борруссия" оставалась на 5-м месте Бундеслиги с 53-мя очками. Столько же имеет "РБ Лейпциг", который располагается на позиции выше. А вот "Штутгарт" улучшил свое положение и вплотную подобрался к "Баварии". У команды Себастьяна теперь 60 зачетных пунктов и пока все то же 3-е место.

Бундеслига, 28-й тур

Дортмунд, Сигнал Идуна Парк

"Боруссия" Д - "Штутгарт" 0:1

Гол: Гирасси 64

По теме
yellow-arrow
Ювентус следит за 40-миллионным нападающим Байера. Для переговоров есть одно условие
yellow-arrow
Штутгарт благодаря победе над Боруссией Д установил исторический рекорд
yellow-arrow
Директор Баварии: Мне наплевать на поиски тренера
Боруссия (Дортмунд) обзор матчей Штутгарт
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Setanta Sports Football
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости