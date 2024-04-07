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В Бундеслиге 2024/25 может появиться дебютант

Германия

Еще одна команда близка к вожделенной путевке в немецкую элиту

В Бундеслиге 2024/25 может появиться дебютант

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До завершения сезона во втором дивизионе остается 6 туров. Возглавляет таблицу "Санкт-Паули" (57 очков). Среди основных претендентов на третье место, которое дает возможность побороться за повышение в плей-офф, все знакомые лица (“Дюссельдорф”, “Гамбург”, “Ганновер”).

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Впрочем, коллектив на второй позиции заслуживает внимания. Это "Хольштайн Киль". Отставание от лидера составляет всего 2 пункта, отрыв от преследователей – комфортные 6 очков.

С момента основания Бундеслиги (1963) команда никогда не играла в турнире. В послевоенные времена "аисты" выступали в Северной Оберлиге - тогда это был самый высокий уровень немецкого футбола. Также клуб выигрывал чемпионат Германской империи в далеком 1912 году.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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