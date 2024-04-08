Тухель может быть уволен с Баварии после игры с Арсеналом. Возможный сменщик - легенда клуба

"Бавария" может досрочно прекратить сотрудничество с наставником команды Томасом Тухелем.

По информации Abendzeitung, немецкий специалист может покинуть свой пост в случае разгромного поражения в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Арсенала". Отмечается, что в таком случае функции главного тренера мюнхенцев до конца сезона будет выполнять известный экс-нападающий Мирослав Клозе, выступавший за клуб с 2007 по 2011 годы.

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Напомним, 9 апреля "Бавария" сыграет с "Арсеналом" в Лондоне, 17 апреля – в Мюнхене.

В Бундеслиге "красные" почти полностью утратили математические шансы на завоевание трофея, отставая от лидирующего "Байера" на 16 очков за 6 туров до окончания чемпионата.