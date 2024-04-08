  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Тухель может быть уволен с Баварии после игры с Арсеналом. Возможный сменщик - легенда клуба
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тухель может быть уволен с Баварии после игры с Арсеналом. Возможный сменщик - легенда клуба

Германия

Судьба Тухеля вновь висит на волоске

Тухель может быть уволен с Баварии после игры с Арсеналом. Возможный сменщик - легенда клуба

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Бавария" может досрочно прекратить сотрудничество с наставником команды Томасом Тухелем.

По информации Abendzeitung, немецкий специалист может покинуть свой пост в случае разгромного поражения в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Арсенала". Отмечается, что в таком случае функции главного тренера мюнхенцев до конца сезона будет выполнять известный экс-нападающий Мирослав Клозе, выступавший за клуб с 2007 по 2011 годы.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, 9 апреля "Бавария" сыграет с "Арсеналом" в Лондоне, 17 апреля – в Мюнхене.

В Бундеслиге "красные" почти полностью утратили математические шансы на завоевание трофея, отставая от лидирующего "Байера" на 16 очков за 6 туров до окончания чемпионата.

По теме
yellow-arrow
Мартин Эдегор накануне игры с Баварией в ЛЧ: это будет тяжелая битва
yellow-arrow
Бундеслига. Вольфсбург – Боруссия М 1:3. Гладбах прерывает серию неудач
yellow-arrow
Бундеслига. Хоффенхайм – Аугсбург 3:1. Борьба за последнюю путёвку в Европу обострилась до предела
Арсенал (Лондон) Лига чемпионов Томас Тухель бавария
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Abendzeitung
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости