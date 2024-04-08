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Тухель - о своем будущем: Я не хочу читать заголовки о других клубах. Я отдам все для Баварии
Томас выступил на пресс-конференции
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Баварии" Томас Тухель прокомментировал свое будущее в клубе.
"Я всегда отдаю все для команды, которую тренирую. Я счастлив, что могу тренировать на таком уровне. Я не хочу читать заголовки о других клубах. Я отдам все для "Баварии".
Я нормально отношусь к этому решению. В конце концов, это только футбол. Я и мой тренерский штаб - наши самые строгие критики. Мы пойдем до конца. Это то, о чем мы договорились, и я этого придерживаюсь".
Напомним, что матч ЛЧ "Арсенал" - "Бавария" состоится 9 апреля. Начало - в 22:00.
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