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Дортмундская Боруссия проявляет интерес к вингеру ПСВ

Германия
Обновлено

Об этом сообщает Voetbal International

Дортмундская Боруссия проявляет интерес к вингеру ПСВ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Пример успешного развития Малена в Дортмунде, который перешел из нидерландского чемпионата, побуждает руководство клуба искать молодые таланты в Эредивизии. Тем более, что сам Дониелл может покинуть "Боруссию" этим летом, руководство немецкого клуба уже ищет ему замену.

По информации нидерландского издания, дортмундский клуб проявляет интерес к Йохану Бакайоно из "ПСВ". Известно, что "Боруссия" уже контактировала с ближайшим окружением футболиста на предмет возможного трансфера. Кроме того, недавно технический директор "ПСВ" Эрнест Стюарт не скрывал возможности ухода вингера.

Добавим, что Йохан Бакайоко в этом сезоне провел 43 матча, где отметился 11 голами и 14 передачами.

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Боруссия (Дортмунд) ПСВ (Эйндховен)
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Источник:
Voetbal International
Опубликовал: Александр Гресь
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