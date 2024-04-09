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Дортмундская Боруссия проявляет интерес к вингеру ПСВ
Об этом сообщает Voetbal International
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Пример успешного развития Малена в Дортмунде, который перешел из нидерландского чемпионата, побуждает руководство клуба искать молодые таланты в Эредивизии. Тем более, что сам Дониелл может покинуть "Боруссию" этим летом, руководство немецкого клуба уже ищет ему замену.
По информации нидерландского издания, дортмундский клуб проявляет интерес к Йохану Бакайоно из "ПСВ". Известно, что "Боруссия" уже контактировала с ближайшим окружением футболиста на предмет возможного трансфера. Кроме того, недавно технический директор "ПСВ" Эрнест Стюарт не скрывал возможности ухода вингера.
Добавим, что Йохан Бакайоко в этом сезоне провел 43 матча, где отметился 11 голами и 14 передачами.
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