Дортмундская Боруссия проявляет интерес к вингеру ПСВ

Пример успешного развития Малена в Дортмунде, который перешел из нидерландского чемпионата, побуждает руководство клуба искать молодые таланты в Эредивизии. Тем более, что сам Дониелл может покинуть "Боруссию" этим летом, руководство немецкого клуба уже ищет ему замену.

По информации нидерландского издания, дортмундский клуб проявляет интерес к Йохану Бакайоно из "ПСВ". Известно, что "Боруссия" уже контактировала с ближайшим окружением футболиста на предмет возможного трансфера. Кроме того, недавно технический директор "ПСВ" Эрнест Стюарт не скрывал возможности ухода вингера.

Добавим, что Йохан Бакайоко в этом сезоне провел 43 матча, где отметился 11 голами и 14 передачами.