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Бохум уволил главного тренера Томаса Леча
Об этом говорится на официальном сайте клуба
Фото: vfl-bochum.de
"Бохум" сейчас находится в плохой форме: в последних 6 поединках клуб имел лишь одну ничью, во всех остальных допустил поражение. Команда из одноименного города опустилась на 15 место, опережая лишь на 3 очка "Майнц".
Руководство после таких результатов постановило уволить главного тренера Томаса Леча. Он возглавлял команду с октября 2022 года.
"Мы признаем достижения Томаса Леча и Яна Фиссера [ассистента тренера] и хотели бы выразить им особую благодарность за их работу. В нашей нынешней ситуации у нас больше нет уверенности, что мы сможем добиться успеха в том же составе, что и в прошлом сезоне", - заявил спортивный директор "Бохума" Патрик Фабиан. Исполнять же обязанности главного тренера будет Хайко Бутчер.
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