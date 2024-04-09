Бохум уволил главного тренера Томаса Леча

"Бохум" сейчас находится в плохой форме: в последних 6 поединках клуб имел лишь одну ничью, во всех остальных допустил поражение. Команда из одноименного города опустилась на 15 место, опережая лишь на 3 очка "Майнц".

Руководство после таких результатов постановило уволить главного тренера Томаса Леча. Он возглавлял команду с октября 2022 года.

"Мы признаем достижения Томаса Леча и Яна Фиссера [ассистента тренера] и хотели бы выразить им особую благодарность за их работу. В нашей нынешней ситуации у нас больше нет уверенности, что мы сможем добиться успеха в том же составе, что и в прошлом сезоне", - заявил спортивный директор "Бохума" Патрик Фабиан. Исполнять же обязанности главного тренера будет Хайко Бутчер.