  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Бохум уволил главного тренера Томаса Леча
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бохум уволил главного тренера Томаса Леча

Германия
Обновлено

Об этом говорится на официальном сайте клуба

Бохум уволил главного тренера Томаса Леча

Фото: vfl-bochum.de

Новина українською

"Бохум" сейчас находится в плохой форме: в последних 6 поединках клуб имел лишь одну ничью, во всех остальных допустил поражение. Команда из одноименного города опустилась на 15 место, опережая лишь на 3 очка "Майнц".

Руководство после таких результатов постановило уволить главного тренера Томаса Леча. Он возглавлял команду с октября 2022 года.

"Мы признаем достижения Томаса Леча и Яна Фиссера [ассистента тренера] и хотели бы выразить им особую благодарность за их работу. В нашей нынешней ситуации у нас больше нет уверенности, что мы сможем добиться успеха в том же составе, что и в прошлом сезоне", - заявил спортивный директор "Бохума" Патрик Фабиан. Исполнять же обязанности главного тренера будет Хайко Бутчер.

По теме
yellow-arrow
Эрик Дайер о проблемах Деле Алли: я о многом жалею и были определенные моменты, когда я хотел бы сделать больше 
yellow-arrow
Дортмундская Боруссия проявляет интерес к вингеру ПСВ
yellow-arrow
Нагельсман не волнуется, что форма игроков Баварии может повлиять на результат национальной команды
Бохум
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Бохум
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости