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Коман летом может покинуть Баварию. Известна сумма потенциального трансфера

Германия
Обновлено

Немецкий клуб хочет получить не менее 70 миллионов евро

Коман летом может покинуть Баварию. Известна сумма потенциального трансфера

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мюнхенская "Бавария" летом может продать своего вингера Кингсли Комана.

По информации издания GET, руководство клуба готовы начать переговоры о продаже игрока только, если предложение будет от 70 миллионов евро.

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Коман за "Баварию" во всех турнирах этого сезона сыграл 25 матчей, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.

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Бавария (Мюнхен) Кингсли Коман
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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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