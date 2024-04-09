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Коман летом может покинуть Баварию. Известна сумма потенциального трансфера
Немецкий клуб хочет получить не менее 70 миллионов евро
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Мюнхенская "Бавария" летом может продать своего вингера Кингсли Комана.
По информации издания GET, руководство клуба готовы начать переговоры о продаже игрока только, если предложение будет от 70 миллионов евро.
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Коман за "Баварию" во всех турнирах этого сезона сыграл 25 матчей, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.
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Источник:get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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