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Нойер, Сане и ещё три игрока Баварии возобновили тренировки в общей группе перед матчем с Арсеналом
Хорошие новости для болельщиков мюнхенцев
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Несколько футболистов "Баварии" вернулись в строй накануне первого матча с "Арсеналом" в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. Об этом сообщает Bayern & Germany в социальной сети X (ранее - Twitter).
В общую группу мюнхенского клуба вернулись такие игроки, как Мануэль Нойер, Кингсли Коман, Лерой Сане, Нуссайр Мазрауи и Александар Павлович. Отмечается, что по-прежнему в лазарете находятся Саша Бои и Буна Сарр.
Напомним, что против "Арсенала" "Бавария" сыграет 9 апреля в Лондоне. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Neuer, Coman, Sané, Mazraoui and Pavlović all back in team training ahead of tomorrow's game. Only Sacha Boey and Bouna Sarr are out. #UCL pic.twitter.com/0Mzx0pAAQQ— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 8, 2024
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