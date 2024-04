Нойер, Сане и ещё три игрока Баварии возобновили тренировки в общей группе перед матчем с Арсеналом

Несколько футболистов "Баварии" вернулись в строй накануне первого матча с "Арсеналом" в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. Об этом сообщает Bayern & Germany в социальной сети X (ранее - Twitter).

В общую группу мюнхенского клуба вернулись такие игроки, как Мануэль Нойер, Кингсли Коман, Лерой Сане, Нуссайр Мазрауи и Александар Павлович. Отмечается, что по-прежнему в лазарете находятся Саша Бои и Буна Сарр.

Напомним, что против "Арсенала" "Бавария" сыграет 9 апреля в Лондоне. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

