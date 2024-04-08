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Нойер, Сане и ещё три игрока Баварии возобновили тренировки в общей группе перед матчем с Арсеналом

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Нойер, Сане и ещё три игрока Баварии возобновили тренировки в общей группе перед матчем с Арсеналом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Несколько футболистов "Баварии" вернулись в строй накануне первого матча с "Арсеналом" в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. Об этом сообщает Bayern & Germany в социальной сети X (ранее - Twitter).

В общую группу мюнхенского клуба вернулись такие игроки, как Мануэль Нойер, Кингсли Коман, Лерой Сане, Нуссайр Мазрауи и Александар Павлович. Отмечается, что по-прежнему в лазарете находятся Саша Бои и Буна Сарр.

Напомним, что против "Арсенала" "Бавария" сыграет 9 апреля в Лондоне. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
Twitter
Опубликовал: Александр Бураков
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