Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Харри Кейн: Это сезон разочарований в Бундеслиге
Форвард рассказал о текущем сезоне своего клуба
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий Харри Кейн поделился своими мыслями о текущем сезоне "Баварии".
"Конечно, это не тот сезон, которого я хотел. Лига чемпионов - это соревнование, которое клуб хочет выиграть. Мы должны найти ту сплоченность и командную этику, которая позволит нам побеждать, потому что в этом году мы делали это недостаточно. Это сезон разочарований в Бундеслиге по сравнению с тем, что делает "Байер".
Напомним, что ближайший матч "Баварии" состоится 13 апреля. Они сыграют против "Кельна".
Популярное сейчас
- "Я не дошел километр до стадиона, когда меня забрали представители ТЦК". Игрок Чайки рассказал, как оказался в составе ВСУ
- Слишком уродлив для Реала, или Как Бекхэм отправил Роналдиньо в Барселону
- Разве это не пенальти? В Баварии прокомментировали эпизод с детской ошибкой игроков Арсенала
- Украинцы в АПЛ, МЮ против Ливерпуля, Шахтер примет Рух. Расписание футбола на 1 – 7 апреля
- Красотка дня. Сексуальная девушка конкурента Зинченко восхищает фанатов мастерским исполнением тверка. ВИДЕО
- My love. Как Анастасия Лунина болела за мужа на Сантьяго Бернабеу. ФОТО