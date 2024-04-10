Харри Кейн: Это сезон разочарований в Бундеслиге

Нападающий Харри Кейн поделился своими мыслями о текущем сезоне "Баварии".

"Конечно, это не тот сезон, которого я хотел. Лига чемпионов - это соревнование, которое клуб хочет выиграть. Мы должны найти ту сплоченность и командную этику, которая позволит нам побеждать, потому что в этом году мы делали это недостаточно. Это сезон разочарований в Бундеслиге по сравнению с тем, что делает "Байер".