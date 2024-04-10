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Харри Кейн: Это сезон разочарований в Бундеслиге

Германия
Обновлено

Форвард рассказал о текущем сезоне своего клуба

Харри Кейн: Это сезон разочарований в Бундеслиге

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий Харри Кейн поделился своими мыслями о текущем сезоне "Баварии".

"Конечно, это не тот сезон, которого я хотел. Лига чемпионов - это соревнование, которое клуб хочет выиграть. Мы должны найти ту сплоченность и командную этику, которая позволит нам побеждать, потому что в этом году мы делали это недостаточно. Это сезон разочарований в Бундеслиге по сравнению с тем, что делает "Байер".

Напомним, что ближайший матч "Баварии" состоится 13 апреля. Они сыграют против "Кельна".

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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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