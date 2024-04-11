  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Кревсун стал чемпионом западной Бундеслиги в составе молодёжки Боруссии Д
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кревсун стал чемпионом западной Бундеслиги в составе молодёжки Боруссии Д

Германия

Начало положено?

Кревсун стал чемпионом западной Бундеслиги в составе молодёжки Боруссии Д

Фото: Instagram

Новина українською

Молодёжная команда дортмундской "Боруссии" U19 стала чемпионом западной А-Бундеслиги сезона 2023/24.

Стоит отметить, что молодёжка "шмелей" завоёвывает звание лучшей команды своей зоны уже третий год подряд.

В конце весны состоится финальный раунд чемпионата Германии, где друг с другом сойдутся чемпионы западной и восточной зон, а также клуб, занявший второе место западной А-Бундеслиги.

На счету 18-летнего украинского полузащитника Данила Кревсана 7 голов и 5 результативных передач в 20 матчах за "Боруссию Д" U19 в нынешнем сезоне.

По теме
yellow-arrow
Бойкот против клуба? В Баварии не понимают, что происходит с Дэвисом
yellow-arrow
Александер Нюбель останется в воротах Штутгарта в следующем сезоне
yellow-arrow
Стало известно, когда может завершить карьеру Мануэль Нойер
Боруссия (Дортмунд) Бундеслига Cборная Украины (U-19) Даниил Кревсун
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Borussia Dortmund
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости