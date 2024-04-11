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Кревсун стал чемпионом западной Бундеслиги в составе молодёжки Боруссии Д
Начало положено?
Фото: Instagram
Молодёжная команда дортмундской "Боруссии" U19 стала чемпионом западной А-Бундеслиги сезона 2023/24.
Стоит отметить, что молодёжка "шмелей" завоёвывает звание лучшей команды своей зоны уже третий год подряд.
В конце весны состоится финальный раунд чемпионата Германии, где друг с другом сойдутся чемпионы западной и восточной зон, а также клуб, занявший второе место западной А-Бундеслиги.
На счету 18-летнего украинского полузащитника Данила Кревсана 7 голов и 5 результативных передач в 20 матчах за "Боруссию Д" U19 в нынешнем сезоне.
???? Westdeutscher Meister – zum dritten Mal in Folge!— Borussia Dortmund (@BVB) April 11, 2024
???? Titelgewinn für die #BVBU19 auf der Couch: Durch die Niederlage Leverkusens gegen Verl, liegt Schwarzgelb mit 16 Punkten Vorsprung bei fünf ausstehenden Spielen undeinholbar auf dem ersten Rang. Glückwunsch, Jungs! ???? pic.twitter.com/aK3DxKdHNR
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