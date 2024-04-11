Кревсун стал чемпионом западной Бундеслиги в составе молодёжки Боруссии Д

Молодёжная команда дортмундской "Боруссии" U19 стала чемпионом западной А-Бундеслиги сезона 2023/24.

Стоит отметить, что молодёжка "шмелей" завоёвывает звание лучшей команды своей зоны уже третий год подряд.

В конце весны состоится финальный раунд чемпионата Германии, где друг с другом сойдутся чемпионы западной и восточной зон, а также клуб, занявший второе место западной А-Бундеслиги.

На счету 18-летнего украинского полузащитника Данила Кревсана 7 голов и 5 результативных передач в 20 матчах за "Боруссию Д" U19 в нынешнем сезоне.