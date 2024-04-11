Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кевен Шлоттербек может вернуться во Фрайбург
Об этом сообщает Kicker
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Старший брат Никласа Шлоттербека проводит этот сезон в "Бохуме". Клуб из Рурского региона летом прошлого года арендовал Кевена у "Фрайбурга".
Впрочем, клуб из "Брайсгау" раздумывает над возвращением защитника по окончании этого сезона. Причина - травмы Гинтера и Лингарта, которые выбыли на неопределенный срок. Сам же Шлоттербек сохраняет осторожный интерес к своему возвращению во "Фрайбург".
Добавим, что Кевен Шлоттербек в этом сезоне провел 21 матч, где он отметился 3 голами и 3 ассистами.
Популярное сейчас
- Слишком уродлив для Реала, или Как Бекхэм отправил Роналдиньо в Барселону
- Рада приняла законопроект о мобилизации: когда начнут действовать новые правила
- Куртуа прокомментировал ошибку Лунина в игре с Манчестер Сити
- Директор Баварии: Мне наплевать на поиски тренера
- "Просто я не очень понимаю украинский язык". Минуты славы и падения Артема Милевского
- Роскошная телеведущая умоляет вратаря Ньюкасла покинуть Англию ради семьи. ФОТО