Кевен Шлоттербек может вернуться во Фрайбург

Старший брат Никласа Шлоттербека проводит этот сезон в "Бохуме". Клуб из Рурского региона летом прошлого года арендовал Кевена у "Фрайбурга".

Впрочем, клуб из "Брайсгау" раздумывает над возвращением защитника по окончании этого сезона. Причина - травмы Гинтера и Лингарта, которые выбыли на неопределенный срок. Сам же Шлоттербек сохраняет осторожный интерес к своему возвращению во "Фрайбург".

Добавим, что Кевен Шлоттербек в этом сезоне провел 21 матч, где он отметился 3 голами и 3 ассистами.