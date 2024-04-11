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Кевен Шлоттербек может вернуться во Фрайбург

Германия

Об этом сообщает Kicker

Кевен Шлоттербек может вернуться во Фрайбург

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Старший брат Никласа Шлоттербека проводит этот сезон в "Бохуме". Клуб из Рурского региона летом прошлого года арендовал Кевена у "Фрайбурга".

Впрочем, клуб из "Брайсгау" раздумывает над возвращением защитника по окончании этого сезона. Причина - травмы Гинтера и Лингарта, которые выбыли на неопределенный срок. Сам же Шлоттербек сохраняет осторожный интерес к своему возвращению во "Фрайбург".

Добавим, что Кевен Шлоттербек в этом сезоне провел 21 матч, где он отметился 3 голами и 3 ассистами.

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Источник:
Kicker
Опубликовал: Александр Гресь
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