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Директор сборной Германии - о будущем Нагельсмана: Мы хотели бы продолжить с ним сотрудничество
Руди Феллер рассказал о тренере национальной сборной Германии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Директор национальной сборной Германии Руди Феллер рассказал о будущем Юлиана Нагельсмана.
"Решение будет принято в течение следующих нескольких недель. У него много запросов. Не секрет, что мы хотели бы продолжить с ним сотрудничество, но он может выбрать любой топ-клуб".
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"Мы надеемся, что он останется с нами", - добавил директор.
Действующий контракт Нагельсмана с DFB рассчитан до лета 2024 года.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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