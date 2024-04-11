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Директор сборной Германии - о будущем Нагельсмана: Мы хотели бы продолжить с ним сотрудничество

Германия
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Руди Феллер рассказал о тренере национальной сборной Германии

Директор сборной Германии - о будущем Нагельсмана: Мы хотели бы продолжить с ним сотрудничество

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Директор национальной сборной Германии Руди Феллер рассказал о будущем Юлиана Нагельсмана.

"Решение будет принято в течение следующих нескольких недель. У него много запросов. Не секрет, что мы хотели бы продолжить с ним сотрудничество, но он может выбрать любой топ-клуб".

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"Мы надеемся, что он останется с нами", - добавил директор.

Действующий контракт Нагельсмана с DFB рассчитан до лета 2024 года.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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