Директор сборной Германии - о будущем Нагельсмана: Мы хотели бы продолжить с ним сотрудничество

Директор национальной сборной Германии Руди Феллер рассказал о будущем Юлиана Нагельсмана.

"Решение будет принято в течение следующих нескольких недель. У него много запросов. Не секрет, что мы хотели бы продолжить с ним сотрудничество, но он может выбрать любой топ-клуб".