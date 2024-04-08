Нагельсман не волнуется, что форма игроков Баварии может повлиять на результат национальной команды

Тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман не обеспокоен тем, что форма игроков мюнхенской "Баварии" может повлиять на результат национальной команды.

"Есть игроки, которые любят приезжать к нам, когда дела в их клубе идут не очень хорошо. Это может быть как раз случай с "Баварией". В общем, я оцениваю не спортивную ситуацию клубов, а скорее отдельных футболистов".

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