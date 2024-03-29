Легенда французского футбола не станет главным тренером Баварии

Бывший тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан не возглавит мюнхенскую "Баварию".

Как сообщил Флориан Плеттенберг, легенда французского футбола не станет главным тренером немецкого клуба вместо Томаса Тухеля. Но главными претендентами на эту должность являются: Юлиан Нагельсман и Роберто Де Дзерби.

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Напомним, что Зинедин покинул пост тренера мадридского "Реала" в 2021 году и с этого времени он не возглавил ни один клуб.