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Легенда французского футбола не станет главным тренером Баварии

Германия
Обновлено

Зинедин Зидан пока не собирается возобновлять свою тренерскую деятельность

Легенда французского футбола не станет главным тренером Баварии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан не возглавит мюнхенскую "Баварию".

Как сообщил Флориан Плеттенберг, легенда французского футбола не станет главным тренером немецкого клуба вместо Томаса Тухеля. Но главными претендентами на эту должность являются: Юлиан Нагельсман и Роберто Де Дзерби.

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Напомним, что Зинедин покинул пост тренера мадридского "Реала" в 2021 году и с этого времени он не возглавил ни один клуб.

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Бавария (Мюнхен) Зинедин Зидан Томас Тухель Юлиан Нагельсманн Роберто Де Дзерби
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Источник:
Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
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