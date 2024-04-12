Бундеслига. 29-й тур

Аугсбург, МЕВА Арена

Аугсбург – Унион 2:0

Голы: Титц 47, Михель 81

"Аугсбург" не мог позволить себе третью кряду осечку в Бундеслиге на фоне зарубы за 7-е место, которое вероятнее всего принесёт последнюю путёвку в Европу от Германии. На фоне трудного календаря на финише, где в 3-х последних турах подопечных Йесса Торупа будут ждать выезды в Дортмунд и Леверкузен, а также приём "Штутгарта", очки "фуггерам" были нужны здесь и сейчас. Но "Унион", который ещё не гарантировал себе сохранение прописки, легко их не отдал.

В первом тайме именно "Унион" выглядел лучшей командой на поле. Гостям удалось навязать оппоненту физический футбол, а их компактность в обороне напрочь выключила дуэт форвардов Демирович - Титц. Как итог – у хозяев не было ни единого удара за тайм. В то же время берлинцы создавали угрозу с флангов. В дебюте очень опасно пробивал Холлербах из центра штрафной. От очередного момента для Бенедикта спас смелый бросок вратаря Дамена прямо в ноги нападающему. Наконец Крал обязан был забивать свой первый гол в Бундеслиге, но немного не дотянулся до мяча после верного прострела Кауфманна.

Но во втором тайме "Аугсбург" получил роскошный подарок от соперника. Центрбек "Униона" Лейте под прессингом отдал мяч прямо на ногу Титцу, выведя форварда 1 на 1. Титц немного растерялся, но всё же сумел переиграть Реннова в ближнем бою. Вторая минута тайма, первый удар в матче, гол. Гостей этот привоз сильно дестабилизировал, и до середины тайма "Аугсбург" пытался развить успех при молчаливом содействии соперника.

В итоге "Унион" вернули в игре замены, особенно освежил игру Фолланд. Кевин за 25 минут успел трижды вывести партнёров на удар, связав игру между линий. Неплохо проявил себя и Бедиа. Впрочем, снова вопреки логике матча "Аугсбург" забил. Один из лучших суперсабов лиги Свен Михель вышел и поставил точку. После передачи из глубины от Демировича Михель сыграл в стенку с Майером, после чего подписал приговор своей бывшей команде. 2:0.

Аугсбург: Дамен – Бауэр (Кемюр, 80), Гауэлеу, Удуохай, Педерсен – Энгельс (Михель, 73), Майер, Брайтхаупт – Варгас (Пеп Мас, 62) – Демирович, Титц (Пфайффер, 73)

Унион: Реннов – Триммель (Хаберер, 66), Фогт, Диогу Лейте, Дуки, Шафер – Хедира (Лаидуни, 75), Крал, Ааронсон – Кауфманн (Фолланд, 66), Холлербах (Бедиа, 75)