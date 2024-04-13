Бундеслига. Бавария сохранила титул ещё на день, воскрешения Майнца и результативный день братьев Шлоттербеков

Бундеслига. 29-й тур

Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – Кёльн 2:0

Голы: Геррейру 65, Мюллер 90+3



"Бавария" на день отложила празднования "Байера", который коронуется завтра в случае победы над "Вердером". Пока ещё действующий чемпион ожидаемо имел проблемы с упёртым "Кёльном". "Козлы" хоть и идут в зоне вылета, но в нынешнем году проигрывали реже "рекордмайстра", а также перед выездом в Мюнхен ни разу не проигрывали на выезде во втором круге (5 ничьих в 5 матчах).

И уже в дебюте "козлы" показали, что они приехали на "Альянц Арену" не только отбиваться. В первые 20 минут Алиду вышел на вратаря, но с острого угла пробил мимо, а затем опасно бил головой Адамян. "Бавария" до перерыва ответила двумя ударами в штангу в исполнении Кейна и Теля. Плюс голкипер гостей Швебе потянул сильный удар Геррейру в упор.

Долгожданный прорыв случился за 25 минут до конца встречи, когда после короткого розыгрыша углового Геррейру зарядил сумасшедший удар в дальнюю девятку. Этот мяч так и остался решающим в игре. Хотя под самый конец Мюллер добавил ещё один. Но есть и плохие новости для Тухеля: Кингсли Коман получил серьёзную травму во втором тайме, и явно не сможет помочь команде в ответном матче с "Арсеналом". Как и Гнабри, травмировавшийся в игре против бывшего клуба.

Лейпциг, РБ Арена

РБ Лейпциг – Вольфсбург 3:0

Голы: Ольмо 13, Шешко 66, Опенда 81

В параллельных матчах продолжили рубиться за 4-е место "РБ Лейпциг" и Дортмунд, которые имели равное количество пунктов перед стартом тура (РБ лучше по дополнительным показателям). Первые имели непростой первый тайм против "Вольфсбурга", но блестящий индивидуальный гол Дани Ольмо позволил "быкам" уйти на перерыв с перевесом, который в дебюте второй половины оперативно увеличил Шешко, а затем и Опенда.

Менхенгладбах, Боруссия Парк

Боруссия М – Боруссия Д 1:2

Голы: Вебер 36 – Забитцер 22, 28 (п)

Удаление: Адейеми 55

Команда Терзича же имела куда больше трудностей в дерби с тёзками из Менхенгладбаха. Дортмунд в первом тайме повёл в два мяча за счёт связки Забитцера и Шлоттербека. Забитцер открыл счёт роскошной пушкой слёту после дальней передачи Шлоттербека, а затем центрбек ещё и заработал для австрийца пенальти, с которого он был привычно точен. Но 12-й гол Гладбаха с угловых за кампанию ещё до свистка на перерыв сократил разрыв. А затем ещё и удалился Адейеми за две глупые жёлтые, оставив БД вдесятером на 35 минут. Но Дортмунду хватило духу удержать перевес и снова сравняться с РБЛ.

Майнц, Мева Арена

Майнц – Хоффенхайм 4:1

Голы: Буркардт 47, Мвене 51, Груда 63, Онисиво 88 – Кадержабек 19

"Майнц" едва не выбрался из зоны вылета после серии из 4 матчей без поражений – 3 победы и выездная ничья с Лейпцигом. После уничтожения "Дармштадта" (4:0) на прошлых выходных подопечные Бо Хенриксена снова забили четырежды. И плевал "Майнц", что ушёл на перерыв с отставанием, и что играли они против претендента за еврокубки из "Хоффенхайма". "Бохум" мог бы заменить "Майнц" в нижнем топ-3, но после смены тренера "несгибаемые" спасли ничью против "Хайденхайма". В последние 10 минут Кевин Шлоттербек сначала забил в свои ворота, а затем и в чужие.

Бохум, Воновия Рурштадион

Бохум – Хайденхайм 1:1

Голы: К. Шлоттербек 90 – К. Шлоттербек 81 (аг)