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Бавария проявляет интерес к защитнику Жироны
Об этом сообщает Marca
Getty Images/Global Images Ukraine
Учитывая возможную потерю Альфонсо Дэвиса, мюнхенский клуб вынужден искать игрока, который займет место канадца. Скауты "Баварии" присматриваются к левому защитнику "Жироны" Мигелю Гутьерресу, который в этом сезоне приятно удивляет своей игрой.
Испанец входит в список желаемых игроков мюнхенцев и является одной из главных целей немецкого клуба в ближайшее трансферное окно. С возможным приходом Зидана он был бы идеальным вариантом. Именно француз впервые заметил Мигеля Гутьерреса, когда тот играл в академии "Реала". Впрочем, хотя игрок принадлежит "Жироне", но "Реал" может выкупить его за довольно скромную сумму, учитывая его результативность. Мигель Гутьеррес имеет клаусулу в 35 миллионов евро, но мадридцы могут выкупить его за 8 миллионов евро.
Добавим, что испанец провел в этом сезоне 34 матча, где отметился голом и 6 передачами.
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