Бавария проявляет интерес к защитнику Жироны

Учитывая возможную потерю Альфонсо Дэвиса, мюнхенский клуб вынужден искать игрока, который займет место канадца. Скауты "Баварии" присматриваются к левому защитнику "Жироны" Мигелю Гутьерресу, который в этом сезоне приятно удивляет своей игрой.

Испанец входит в список желаемых игроков мюнхенцев и является одной из главных целей немецкого клуба в ближайшее трансферное окно. С возможным приходом Зидана он был бы идеальным вариантом. Именно француз впервые заметил Мигеля Гутьерреса, когда тот играл в академии "Реала". Впрочем, хотя игрок принадлежит "Жироне", но "Реал" может выкупить его за довольно скромную сумму, учитывая его результативность. Мигель Гутьеррес имеет клаусулу в 35 миллионов евро, но мадридцы могут выкупить его за 8 миллионов евро.

Добавим, что испанец провел в этом сезоне 34 матча, где отметился голом и 6 передачами.