Бундеслига, 29-й тур

Дармштадт, Белленфальтор

Дармштадт – Фрайбург 0:1

Гол: Доан 36

"Фрайбург" сравнялся с "Аугсбургом" после скромной выездной победы над "Дармштадтом". Минимальный перевес обеспечил 5-й мяч Рицу Доана в кампании, ставший единственным в матче. Таким образом подопечные Кристиана Штрайха снова делят с "фуггерами" седьмое место, которое скорее всего станет последним еврокубковым от Германии. "Дармштадт" же, вероятно, уже в следующем туре официально попрощается с элитой.

Откровенно говоря, "Фрайбург" провёл абсолютно посредственный матч. Другое дело, что против худшей команды Бундеслиги от них больше и не потребовалось. Одного индивидуального всплеска от Рицу Доана в конце первого тайма хватило, чтобы обеспечить себе перевес. Японец сыграл в стенку со столбом Грегоричем и неотразимо пробил в дальний угол из-за пределов штрафной.

Всю вторую половину "Фрайбург" хладнокровно удерживал преимущество. Безупречной их оборону назвать нельзя, иначе бы 14 ударов за вторую половину аутсайдер бы не нанёс. С другой стороны, очевидных шансов у "Дармштадта" не было. Лучшее, что было, досталось Зайделю.

В начале тайма ему удалось найти возможность для удара, но он был слишком вялым, хотя Атуболу всё равно пришлось постараться, чтобы уберечь ворота в неприкосновенности. А уже на 87-й минуте Зайделя забыли в самом центре штрафной, но форварда снова подвела техника – неудачно поставил опорную ногу и не смог качественно пробить. 0:1.

Дармштадт: Шуэн – Бадер (Хольтманн, 73), Кларер, Маглица, Ридель, Карич (Торзьелло, 81) – Холланд (Шнелльхардт, 81), Кемпе (Пфайффер, 68), Гьясула – Зайдель, Вильхельмссон (Хонзак, 68)

Фрайбург: Атуболу – Гульде, Кюблер, Кайтель – Доан (Сильдийя, 90), Хефлер, Эггештайн, Гюнтер (Макенго, 72) – Грифо (Рель, 46), Шаллаи (Муслия, 72) – Грегорич (Бройниг, 89)