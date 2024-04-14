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Бундеслига. Байер – Вердер 5:0. Коронация Леверкузена

Германия
Обновлено

Байер впервые в истории стал чемпионом Германии

Бундеслига. Байер – Вердер 5:0. Коронация Леверкузена

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига. 29-й

Леверкузен, БайАрена

Байер – Вердер 5:0

Гол: Бонифасе 25 (п), Джака 60, Виртц 68, 83, 90

Байер: Градецки – Коссуну, Та, Тапсоба – Телла (Фримпонг, 62), Джака (Паласиос, 77), Андрих, Инкапье (Гримальдо, 77) – Хофманн, Адли (Виртц, 46) – Бонифасе (Шик, 62)

Вердер: Цеттерер – Вайзер, Велькович, Малатини, Гросс, Агу (Деман, 69) – Битенкур (Хансен-Ороэн, 77), Линен, Шмид – Дукш, Вольтемаде (Ковнацки, 69)

"Байер" впервые в истории стал чемпионом Германии, оформив титул после домашней победы над "Вердером". Бременцы стали девятой жертвой, которую Леверкузен обыграл подряд в лиге, обеспечив 16-очковый отрыв от "Баварии" за 5 туров до финиша. Таким образом прервалась 11-летняя доминация Мюнхена.

Несмотря на праздничную атмосферу на "БайАрене", Хаби Алонсо не собирался тратить лишние силы в этот знаменательный вечер. Даже в такой день никто не забывал об ответном матче против "Вест Хэма" в Лиге Европы. Потому в старте не было Фримпонга, Паласиоса, Гримальдо и Виртца. Зато вернулся в старт Виктор Бонифасе и Лукаш Градецки. Также свои шансы с первых минут получили Тапсоба, Телла, Андрих и Адли.

"Вердер" с первых минут попытался забаррикадировать центр поля и отказать сопернику в пространстве между линий, сев в глубокий и компактный блок. Закономерным ответом "Байера" была игра через фланги и дальние удары. Даже без основной пары латералей хозяева в фирменной манере растягивали оборону соперника.

В дебюте Телла прострелил на второго латераля Инкапье, но Цеттерер сумел отразить выстрел эквадорца в ближнем бою. Но со вторым идентичным эпизодом Бремен уже не справился. Старый добрый переход резкий переход в последнюю треть за счёт Бонифасе, Виктор придержал, отдал направо Телле, который прострелил на Хофманна. Малатини сумел остановить Йонаса лишь ценной пенальти. К точке подошёл Бонифасе и забил свой 2-й мяч за неделю.

Также ещё до перерыва Цеттерер после углового совершил эффектный двойной сейв после ударом головой от Та и Бонифасе. А напоследок кипера гостей выручили перекладина после пушечного выстрела Адли в ближний верхний угол. Нельзя при этом не отметить феноменальный пас от Хофманна в уязвимую зону Малатини.

После перерыва появился Виртц, и шоу продолжилось. Знаменательно, что следующими отметились два главных героя сказочного сезона "Байера", Джака и Виртц. Гранит положил скример издали после наката от Бонифасе. А ещё через 8 минут Фло зарядил ещё более эффектный удар издали после затяжной комбинации. Прямо по центру, но вратаря не обвинишь – мяч летел с дурной скоростью и с верхним вращением, опустившись в ворота в последний момент.

Ещё более показательно, что Виртц забил напоследок. А затем ещё раз. Этот хет-трик с лавки послужил символом вклада Фло в этот титул. В труднейший отрезок сезона он был бесподобен, тянув команду за собой. 5:0. Да здравствует новый прекрасный чемпион.

Бундеслига. Байер – Вердер 5:0. Коронация Леверкузена - изображение 1
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Вердер (Бремен) Байер (Леверкузен)
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Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Alex_ForzaMilan (Корсунь )
14.04.2024 в 20:46
Вітаю Байер, молодці! Прекрасний сезон, є всі шанси взяти требл. Хабі Алонсо - красава
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Комментарии 3
Alex_ForzaMilan (Корсунь )
14.04.2024 в 20:46
Вітаю Байер, молодці! Прекрасний сезон, є всі шанси взяти требл. Хабі Алонсо - красава
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Лекарь (село Дарниця)
14.04.2024 в 20:33
Нарешті)
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Andrumas (Düsseldorf)
14.04.2024 в 20:32
Это настоящий праздник не только для Леверкузена, но и для всего немецкого футбола. Впервые за столько лет чемпионом стал не Bayern, им стал Bayer:)
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