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Хаби Алонсо: Выиграть Бундеслигу впервые за 120 лет – это нечто особенное
Молодой наставник уже вошел в историю
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо подытожил победу над "Вердером" и одержание командой титула чемпиона Германии
“Это очень особый момент для клуба. Выиграть Бундеслигу впервые за 120 лет – это нечто особенное. Игроки топовые. Я очень горжусь всеми”, - сказал Алонсо.
Напомним, что чемпионом Германии впервые за 12 лет стала не "Бавария". До финиша текущего первенства осталось пять туров.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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