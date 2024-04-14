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Хаби Алонсо: Выиграть Бундеслигу впервые за 120 лет – это нечто особенное

Германия

Молодой наставник уже вошел в историю

Хаби Алонсо: Выиграть Бундеслигу впервые за 120 лет – это нечто особенное

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо подытожил победу над "Вердером" и одержание командой титула чемпиона Германии

“Это очень особый момент для клуба. Выиграть Бундеслигу впервые за 120 лет – это нечто особенное. Игроки топовые. Я очень горжусь всеми”, - сказал Алонсо.

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Напомним, что чемпионом Германии впервые за 12 лет стала не "Бавария". До финиша текущего первенства осталось пять туров.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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