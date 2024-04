Андрих: Чему новому можно научить 11-летних детей? Есть больше, чем просто Бавария, потому что есть Байер Леверкузен

Вчера прервалась 11-летняя гегемония мюнхенского клуба в Бундеслиге, поскольку подопечные Хаби Алонсо не оставили никаких шансов в игре с "Вердером" - 5:0. Во время празднования чемпионства, опорный полузащитник "Байера" Роберт Андрих разговаривал с журналистами DAZN. От них прозвучало утверждение, что 11-летние дети не знают ничего, кроме того, что "Бавария" - чемпион Германии.

"Чему новому можно научить этих одиннадцатилетних детей сегодня?! Есть больше, чем просто "Бавария". Есть еще "Байер" из Леверкузена, и я надеюсь, что "Байер" из Леверкузена будет существовать и в будущем. Если вы видели только "Баварию", то теперь настало время "Байера" из Леверкузена, и вы определенно можете праздновать победу немецких чемпионов. И теперь у вас наконец-то есть хороший немецкий чемпион", - заявил журналистам Роберт Андрих.

• Eleven-year-old kids don’t know anything other than Bayern Munich as German champions. What new can you teach these eleven year olds today?



Robert Andrich: "That there's not only Bayern Munich. There is Bayer Leverkusen and I hope there will be Bayer Leverkusen in the future.… pic.twitter.com/ZXBZGEeqIS