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Айнтрахт хочет выкупить форварда ПСЖ - Инсайдер
Юго Экитике может продолжить выступать в Бундеслиге
Фото: twitter.com/PSG_inside
"Айнтрахт Франкфурт" хочет продолжить сотрудничество с арендованным у "ПСЖ" форвардом Юго Экитике.
По информации Фабрицио Романо, немцы активируют опцию выкупа игрока за 16 миллионов евро. Французский клуб летом готов отпустить своего форварда.
Юго Экитике в нынешнем сезоне Бундеслиги сыграл 9 матчей, в которых отдал 1 ассист.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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