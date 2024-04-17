  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Айнтрахт хочет выкупить форварда ПСЖ - Инсайдер
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Айнтрахт хочет выкупить форварда ПСЖ - Инсайдер

Германия

Юго Экитике может продолжить выступать в Бундеслиге

Айнтрахт хочет выкупить форварда ПСЖ - Инсайдер

Фото: twitter.com/PSG_inside

Новина українською

"Айнтрахт Франкфурт" хочет продолжить сотрудничество с арендованным у "ПСЖ" форвардом Юго Экитике.

По информации Фабрицио Романо, немцы активируют опцию выкупа игрока за 16 миллионов евро. Французский клуб летом готов отпустить своего форварда.

Юго Экитике в нынешнем сезоне Бундеслиги сыграл 9 матчей, в которых отдал 1 ассист.

Читайте такжеКан: Мбаппе в Баварии? Его невозможно было вытащить из ПСЖ
По теме
yellow-arrow
Стало известно, насколько возможен обратный трансфер Кима Мин Джэ из Баварии в Наполи
yellow-arrow
Игрок Айнтрахта Макото Хасебе в конце сезона заканчивает карьеру
yellow-arrow
Защитником Айнтрахта интересуются два клуба АПЛ
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Пари Сен-Жермен Юго Экитика
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости