Байер заинтересован в подписании защитника Баварии

"Байер" хочет подписать правого защитника "Баварии" Йосипа Станишича. Томас Тухель который не рассчитывал на хорвата, летом уйдет из команды, и все зависит от нового тренера - сообщает инсайдер Флориан Паттенбенг.



У "мюнхенцев" на этой позиции есть кроме Станишича, что три кандидата, а именно: Бой, Мазрауи и Киммих также может сыграть на позиции правого защитника.

????Leverkusen is interested in signing Josip #Stanisic on a long-term contract. However, FC Bayern has not received a concrete offer yet.



➡️ Additionally, Bayern have signaled that they plan to include the 24 y/o in their plans next season. But, much depends on the new coach once… pic.twitter.com/aVGHmDcQRS