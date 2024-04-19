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Известен нюанс контракта Нагельсмана с DFB, тренер может быть уволен

Германия
Обновлено

Интересная особенность договора

Известен нюанс контракта Нагельсмана с DFB, тренер может быть уволен

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Сборная Германии заключила с главным тренером Юлианом Нагельсманом соглашение с интересной особенностью.

Контракт, продленный до 2026 года, содержит пункт о расторжении договора в случае неудачного выступления на Чемпионате Европы. Если сборная Германии не преодолеет групповой этап Евро-2024, Нагельсман будет уволен, а DFB не придется выплачивать зарплату до окончания срока действия соглашения.

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Сам Юлиан не против такого условия. Тренер уверен в успешном выступлении сборной на Евро-2024.

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Германия Юлиан Нагельсманн Евро 2024
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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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