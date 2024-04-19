Бундеслига. 30-й тур

Франкфурт, Дойче Банк Арена

Айнтрахт – Аугсбург 3:1

Голы: Шаиби 55, Экитике 61, Мармуш 90+5 – Варгас 13

С середины декабря "Айнтрахт" неизменно шёл шестым, по праву заслужив свой статус лучших среди середняков. Но недавняя серия из 4 матчей без побед поставила под вопрос возможность финиша "орлов" на позиции, на которой они прописались с самого 16-го тура. Тем более, снизу стал подпирать "Аугсбург", который внезапно расцвёл после нового года.

К личной встречи с конкурентом "Айнтрахт" разбазарил большую часть своего перевеса, от которого осталось всего 3 пункта. И с дебюта "Аугсбург" показал, что они этим вечером намерены это отставание нивелировать. Гости приехали во Франкфурт с чётким планом: сели в компактный средний блок, наглухо закрыли Гётце, заманивали фулбеков соперника во фланговые ловушки и пытались агрессивно выскакивать в контрвыпады. "Айнтрахт" на фоне организованного соперника выглядел не командой, а сбродом отдельных исполнителей.

И уже на 13-й минуте план Торупа сработал. Филлипа Макса не впервые зажали на фланге. Мбабу обокрал коллегу по амлуа, запустил вперёд Демировича, а тот как всегда сделал разницу. Выждал подключения Варгаса, которого едва успели поставить на ноги перед матчем, и выкатил швейцарцу идеальный ассист. Варгасу оставалось расстрелять Траппа.

До перерыва "Айнтрахт" ответил парочкой выстрелов издали от Эбимбе и кручёным ударом Мармуша, который просвистел рядом с крестовиной. Последний удар был результатом единственной комбинации, которая действительно сработала. У соперника был шанс удвоить перевес – снова провал хозяев слева, опасный прострел Энгельса, но Титцу не хватило сантиметров 10, чтобы занести мяч в пустые ворота.

Но во второй половине "Айнтрахт" наконец прорвало. Подопечные Топмёллера после перерыва перестали зацикливаться на идее строить атаки через Гётце, а также существенно прибавили в скорости розыгрыша мяча. Уже в дебютные 15 минут игра была перевернута с ног на голову. Сначала Бута и Эбимбе разыграли быструю комбинацию на правом краю, перегрузив соперника на краю. Последний прострелил вдоль вратарской на Шаиби, которому не составило труда пробить в пустой угол с нескольких метров из-под Мбабу.

Ещё через 6 минут Юго Экитике нашёл идеальный момент для дебютного гола за клуб. Мармуш разогнал контратаку шикарным разворотом и отпасовал зимнему новичку. Экитике сначала немного замешкался и даже потерял мяч. Но затем вернул его себе, нагло прошёл по центру штрафной и неотразимо пробил в дальний угол.

"Айнтрахту" удалось не только выйти вперёд, но и полностью перехватить инициативу. Гол Варгаса так и остался единственным в составе гостей в створ ворот за матч. А "орлы" же могли закрывать матч гораздо раньше. Это мог делать и Эбимбе после стандарта, и Мармуш в концовке, когда Мбабу наступил ему на ногу перед пустыми воротами. Но каким-то чудом судья не поставил пенальти в том эпизоде. В итоге Мармуш заслуженный мяч нашёл на 5-й компенсированной, пробежав с мячом полполя перед тем, как поразить пустые ворота после навалы гостей.

3:1. "Айнтрахт" на 6 пунктов оторвался от конкурента. Впереди у обоих по 3 сумасшедших матча в 4 финишных турах, потому не факт, что "Аугсбург" даже сумеет повторить нынешний результат "орлов" по итогам 34 туров. Теперь из конкурентов у подопечных Топмёллера остаётся лишь "Фрайбург".

Айнтрахт: Трапп – Бута (Смолчич, 89), Кох, Пачо, Макс (Нкунку, 70) – Дина-Эбимбе (Кнауфф, 78), Гетце (Ферри, 89), Схири, Шаиби – Мармуш, Экитике (Ларссон, 78)

Аугсбург: Дамен – Мбабу, Гауэлеу, Удуохай, Педерсен – Якич (Брайтхаупт, 80) – Энгельс (Михель, 80), Майер – Варгас (Пеп Мас, 57) – Демирович, Титц (Пфайффер, 65)