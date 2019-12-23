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"Если вы не выиграете, мы вас убьем". Фанаты в шоке от игры Наполи. Гаттузо сказал, что адзурри "не здоровится"

Италия
(1 голосов)

"Se non vincete, vi massacriamo" – если дословно

"Если вы не выиграете, мы вас убьем". Фанаты в шоке от игры Наполи. Гаттузо сказал, что адзурри "не здоровится"
Новина українською

"Наполи" одержал волевую победу в гостях над "Сассуоло" (2:1) в 17-м туре Серии А, уступая по ходу матча 0:1. На 86-й минуте болельщики "адзурри" (при счете 1:1) добавили в свои песни немного угроз. Как итог: гости вырвали победу на 94-й минуте благодаря автоголу хавбека хозяев Педро Обианга.

"Если не выиграете, мы вас убьем".

Новый алленаторе команды Дженнаро Гаттузо подвел итоги матча, цитирует итальянца Football Italia.

"Нам все еще нездоровится. Мы не побеждали в Серии А на протяжении двух месяцев. Сегодня мы сделали небольшой шаг вперед. Я знал, что за один день вылечиться нельзя, но у нас сильная команда, и мы видим первые изменения в лучшую сторону. Мастерство игроков никуда не делось. Команда многие годы применяла схему 4-3-3, сегодня кое-что получалось".

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В статье: Дженнаро Гаттузо Наполи (Неаполь) "Сассуоло"
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Источник:
CalcioNapoli24

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Комментарии (1)
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den1911 (Киев)
23.12.2019 в 13:36
А нашим пой, не пой, пох...
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