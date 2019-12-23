"Если вы не выиграете, мы вас убьем". Фанаты в шоке от игры Наполи. Гаттузо сказал, что адзурри "не здоровится"

"Наполи" одержал волевую победу в гостях над "Сассуоло" (2:1) в 17-м туре Серии А, уступая по ходу матча 0:1. На 86-й минуте болельщики "адзурри" (при счете 1:1) добавили в свои песни немного угроз. Как итог: гости вырвали победу на 94-й минуте благодаря автоголу хавбека хозяев Педро Обианга.

"Если не выиграете, мы вас убьем".

Новый алленаторе команды Дженнаро Гаттузо подвел итоги матча, цитирует итальянца Football Italia.