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Милан автоматически продлит контракт с Ибрагимовичем, если Златан сыграет в половине матчей

Италия
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Интересные подробности соглашения

Милан автоматически продлит контракт с Ибрагимовичем, если Златан сыграет в половине матчей
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Шведский форвард Златан Ибрагимович перешел на правах свободного агента в итальянский "Милан". "Россонери" автоматически продлят контракт с нападающим, если он примет участие в 50% матчей до конца текущего сезона. Об этом сообщает журналист Альфредо Педулла.

Ибрагимович получит 3,5 миллиона евро за выступление во второй части текущего сезона. Также в контракте прописан бонус в размере полумиллиона за попадание клуба в еврокубки.

Если "Милан" продлит контракт с Ибрагимовичем, то в следующем сезоне его годовой оклад составит 6 миллионов евро. Последним клубом 38-летнего Ибрагимовича был "Лос-Анджелес Гэлакси". В MLS в прошлом сезоне форвард забил 31 мяч в 31 поединке. За "Милан" швед выступал с 2010 по 2012 годы.

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В статье: Златан Ибрагимович Милан
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