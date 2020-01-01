Уже второй итальянский клуб хочет видеть у себя Эмерсона

"Интер" может приобрести 26-летнего флангового защитника "Челси" Эмерсона.

Миланский клуб готов предложить за футболиста 25 миллионов фунтов.

Ситуация с возможным переходом Эмерсона в "Интер" будет зависеть от того, сможет ли "Челси" подписать кого-то другого на позицию фулбэка в январе.

В воскресенье главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард заменил защитника уже на 34-й минуте дерби с "Арсеналом" (2:1). Эмерсон целом не пользуется глубоким доверием со стороны коуча.

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Кроме "Интера" футболистом цикавиьтся "Ювентус", однако более вероятно, что защитник перейдет в миланский клуб, если "Челси" примет его трансфер.

Лэмпард хотел бы видеть на левом фланге обороны Бена Чилуелла из "Лестера". Но "лисы" не намерены продавать своих ключевых игроков зимой.