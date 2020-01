Сарри вновь рассказал о проблемах Роналду с коленом

По словам босса туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри, у форварда "бьянконери" Криштиану Роналду сейчас нет никаких проблем со здоровьем. Португалец забил три мяча в ворота "Кальяри" в рамках 18-го тура Серии А (4:0). Цитирует итальянца AS.

Amazing feeling to kick off 2020 with a hat-trick and a victory!⚽⚽⚽????????#finoallafine #forzajuve pic.twitter.com/M8XD1ZQrhl