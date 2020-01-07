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Сарри вновь рассказал о проблемах Роналду с коленом

Италия
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Точнее, об их отсутствии – Маурицио счастлив, что Криштиану в порядке

Сарри вновь рассказал о проблемах Роналду с коленом
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По словам босса туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри, у форварда "бьянконери" Криштиану Роналду сейчас нет никаких проблем со здоровьем. Португалец забил три мяча в ворота "Кальяри" в рамках 18-го тура Серии А (4:0). Цитирует итальянца AS.

"У Роналду больше нет проблем с коленом, сейчас Криштиану наслаждается своим отличными физическими и психологическими кондициями. Рад видеть его по-настоящему счастливым, теперь португалец сможет выступать на высшем уровне".

"Де Лигт? Матейс станет одним из лучших защитников в мире. Возможно, лучшим среди них. Ему всего 19 – и он уже в Турине, сыграл 23 матча подряд, хотя еще до конца не освоил свою роль на поле. Тем более, ему мешали травмы".

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Маурицио Сарри Матейс де Лигт
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