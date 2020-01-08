Ювентус продал уже третьего футболиста в катарский Аль-Духайль, на этот раз - северокорейца

Форвард Хан Кван Сон продолжит карьеру в клубе "Аль-Духайль". Об этом, при помощи пресс-служб, сообщила катарская сторона. Ранее туда переходили Бенатья и Манджукич.

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Сумма трансфера составила 5 миллионов евро. За основную команду "зебр" северокореец так и не сыграл, однако провел несколько матчей за молодежный состав.

2-го января этого года "Ювентус" выкупил его контракт за 3,5 миллионов евро у "Кальяри", а спустя неделю продал сразу за 5 в Катар.

Отметим, что Кван Сон первый представитель Северной Кореи, который забивал в Серии А.