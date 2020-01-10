Кубок Италии. Торино - первый четвертьфиналист

Кубок Италии. 1/8 финала

Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" - "Дженоа" 1:1 (5:3 по пенальти)

Голы: Де Сильвестри 23 - Фавилли 14

Удаление: Мейте 105+1 (Т, вторая желтая)

Серия пенальти: Белотти 1:0, Дестро 1:1, Миллико 2:1, Фавилли 2:2, Ринкон 3:2, Кассата 3:3, Айна 4:3, Радованович 4:3 (вратарь), Беренгер 5:3

"Торино" и "Дженоа" переживают непростой, тяжёлый сезон. Туринцы никак не могут найти стабильность, выдать серию побед. В двух из трех последних матчей лиги они глупо упустили верную победу. Генуэзцы же и вовсе идут 19-ыми и после семи матчей подряд без побед назначили третьего главного тренера в сезоне. С другой стороны, в своем последнем матче обе команды победили, причем "Торо" - "Рому" в гостях. А на очный матч обе выставили сильные составы. Однако в целом скорее напоминали свою общую форму.

В равном первом тайме ударов по воротам было крайне мало. Как и реальных шансов забить. Последних было три. Кассата и Агудело прошли всех. Вот только первый выложил на пустые ворота Фавилли. Второй же решил пробить. Очень опасно, под перекладину, но Сиригу вытащил. А Беренгер ответил своим проходом и прострелом почти на пустые ворота. Второй тайм был похожим. Уже Раду пришлось отлично тащить удар - Белотти головой. Но в целом скучный матч справедливо дошёл до овертайма.

В дополнительное время "Торо" поначалу доминировал, Раду отбивал (отличный сейв на противоходе с удара Бремера головой). Затем Мейте исполнил грубый подкат в центре поля, оставил хозяев вдесятером и открыл новые возможности этого матча. Открыл ли? "Дженоа" доминировала во второй 15-минутке. Но не создала ничего по-настоящему опасного. Пришлось переходить к серии пенальти. И здесь после серии отличных ударов Радованович пробил практически по центру. А затем Беренгер исполнил "паненку".

В 1/4 финала "Торино" встретится с "Миланом" либо СПАЛ.