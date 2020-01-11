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Ибрагимович забил впервые после возвращения в Милан. ВИДЕО

Италия
(2 голосов)

Первый пошел! Станет лучшим бомбардиром "Милана" в этом сезоне?

Ибрагимович забил впервые после возвращения в Милан. ВИДЕО
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В рамках 19-го тура Серии А "Кальяри" принимает "Милан".

Форвард "россонери" Златан Ибрагимович отметился в этой встрече забитым мячем. Швед поразил ворота хозяев на 64-й минуте матча после голевой передачи Тео Эрнандеса.

Это первый гол 38-летнего Ибры после возвращения в стан "Милана".

Вашему вниманию видео гола шведского нападающего

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В статье: Златан Ибрагимович Кальяри (Кальяри) Серия А Милан (Италия)
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Комментарии (4)
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efim423 (odessa)
11.01.2020 в 19:01
вратарь дно
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satellite (Харьков)
11.01.2020 в 18:16
Молодчага,профи на все 100.....
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Кююмалайнен (Київ)
11.01.2020 в 17:52
Ибра крут и неувядаем!
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v.grischuk (Винница)
11.01.2020 в 17:41
Красава!!!
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