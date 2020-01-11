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Ибрагимович забил впервые после возвращения в Милан. ВИДЕО
Первый пошел! Станет лучшим бомбардиром "Милана" в этом сезоне?
В рамках 19-го тура Серии А "Кальяри" принимает "Милан".
Форвард "россонери" Златан Ибрагимович отметился в этой встрече забитым мячем. Швед поразил ворота хозяев на 64-й минуте матча после голевой передачи Тео Эрнандеса.
Это первый гол 38-летнего Ибры после возвращения в стан "Милана".
Вашему вниманию видео гола шведского нападающего
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Комментарии (4)
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efim423 (odessa)
11.01.2020 в 19:01
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satellite (Харьков)
11.01.2020 в 18:16
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Кююмалайнен (Київ)
11.01.2020 в 17:52
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v.grischuk (Винница)
11.01.2020 в 17:41
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