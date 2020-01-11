Серия А. Интер - Аталанта 1:1. Плата за автобус со скидкой

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Аталанта" 1:1

Голы: Л. Мартинес 4 - Гозенс 75

Нереализованный пенальти: Муриэль 88 (вратарь)

"Интер": Ханданович, Де Фрай, Бастони, Годин, Кандрева, Брозович, Гальярдини, Сенси (Валеро 71), Бираги, Лукаку, Л. Мартинес (Политано 80)

"Аталанта": Голлини, Толой, Паломино, Джимсити, Хатебур, Де Роон, Пашалич (Муриэль 70), Гозенс (Кастань 90), Иличич, Гомес, Д. Сапата (Малиновский 53)

Предупреждения: Сенси 65, Годин 83 - Хатебур 8, Де Роон 24, Паломино 42, Малиновский 89

Встреча двух "нерадзурри" из Ломбардии просто обязана была стать феерической. "Аталанта" выиграла два последних матча со счетом 5:0, забила 48 мячей в первых 18-ти турах - рекорд всей лиги последних 60-ти лет. Тандем "Интера" Лаутаро Мартинес-Ромелу Лукаку уже забил 30 мячей во всех турнирах, бельгиец побил 25-летний клубный рекорд. Да и команда "просто" делит первое место с "Ювентусом". Столкновение этих сверхинтенсивных команд обещало многое. Однако после раннего гола хозяева решили сыграть строго от обороны. Против настолько яркого соперника. И в итоге даже чуть не потеряли ничью.

Джан Пьеро Гасперини рискнул оставить трудолюбивого жёсткого опорника Фройлера в запасе и выпустить форварда Сапату, не игравшего почти три месяца из-за травмы. Как результат - команда Антонио Конте была сильнее в центре поля, успешно прессинговала, когда хотела. А тандем ЛуЛа и вовсе бушевал. Уже на первой минуте Лукаку попал в стойку, вскоре отдал Мартинесу, и тот выскочил на вратаря. В середине тайма вновь отдал, и Паломино пришлось тащить с линии ворот. А в целом "Интер" оставил сопернику 62 процента владения мячом, глубоко и спокойно защищался.

"Аталанта" выглядела растерянной, выдала лишь два слабых удара Сапаты головой и плохие выстрелы издали. Все же в концовке тайма гости должны были сравнять счет со штрафного. Либо пенальти. После удара головой Толоя и отличного сейва Хандановича Мартинес схватил Рафаэля сзади за ногу и помешал добить. Однако ни Джанлука Рокки, ни VAR ничего не заметили. И этот момент так и остался единственным по-настоящему опасным прямо у ворот словенца до 75-ой минуты. Хотя и во втором тайме "Аталанта" держала мяч и пыталась создавать. "Интер" просто поставил автобус перед воротами и спокойно оборонялся.

Тем не менее, давление росло. Гасперини исправил ошибку, выпустив Руслана Малиновского вместо Сапаты. Украинец сразу же отлично пробил издали (стойка), дважды опасно забросил в штрафную. Пробил еще раз издали, не попав. А на 75-ой минуте Иличич навесил справа, рикошет зажёг "свечку", Руслан выиграл тяжёлую верховую дуэль, мяч отскочил к Гозенсу, а Робин в падении ухитрился опередить защитника. И далее атаковали бергамцы. И получили шанс победить, когда на 87-ой минуте Малиновский вбежал в штрафную, собирался принять мяч и был сбит Бастони. Однако Муриэль не переиграл Хандановича.

Если судить по результату, "Интер" потерял два очка. А по игре он почти наверняка приобрел одно. Обе команды выдали далеко не лучшую свою игру. И ничья в целом - справедливый результат. Но и поражение миланцев могло бы стать справедливым наказанием для них. А Малиновский мог бы стать героем матча, если бы пенальти был реализован.