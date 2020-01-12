Италия
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Квальярелла установил рекорд Серии А, забивая уже 16 лет подряд
Фабио - легенда чемпионата Италии
В рамках 19-го тура Серии А "Сампдория" разгромила "Брешию" 5:1.
В этом матче форвард хозяев Фабио Квальярелла оформил дубль. 36-летний нападающий отметился забитыми мячами на 69-й и 92-й минутах матча.
Таким образом Квальярелла установил рекорд чемпионата Италии - Фабио забивает в Серии А уже 16 лет подряд, начиная с 2005 года.
В текущем сезоне итальянского первенства форвард принял участие в 16 матчах, в которых забил 5 голов.
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Источник:Gracenote Live
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