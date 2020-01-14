Команда Шахова терпит крушение. Парма – Лечче 2:0. Обзор матча и видео голов

"Крестоносцы" и "волки" закрыли программу 19-го тура чемпионата Италии. Подопечные Роберто Д'Аверсы одержали уверенную победу благодаря голам Симоне Якопони и Андреаса Корнелиуса во втором тайме. Украинский хавбек "Лечче" Евгений Шахов оказался вне заявки своей команды, пока он не сыграл ни одной минуты в 2020 году.

Смотрите видеообзор матча 19-го тура чемпионата Италии "Парма" – "Лечче".

Парма. "Эннио Тардини".

"Парма" – "Лечче" 2:0

Голы: Якопони (57), Корнелиус (72)