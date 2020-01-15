Кубок Италии. Фиорентина - Аталанта 2:1. Цена забывчивости

Кубок Италии. 1/8 финала

Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Аталанта" 2:1

Голы: Кутроне 11, Лирола 84 - Иличич 67

"Фиорентина": Терраччьяно, Чеккерини, Х. Пеццелла, Миленкович, Дальберт, Пулгар, Бенасси, Кастровилли, Лирола, Кутроне (Касерес 73), Влахович (Кьеза 87)

"Аталанта": Голлини, Джимсити, Кальдара (Паломино 77), Масьелло (Гомес 57), Хатебур, Де Роон, Фройлер (Иличич 46), Гозенс, Малиновский, Пашалич, Муриэль

Предупреждения: Х. Пеццелла 45+1, Дальберт 81 - Кальдара 34, Джимсити 50

Удаление: Х. Пеццелла 70 (вторая желтая)

В ужасном предыдущем сезоне "Фиорентины" Кубок стал отдушиной. Разгром "Ромы" со счетом 7:1 запомнится надолго, как и сумасшедшие 3:3 в первом полуфинальном матче во Флоренции против "Аталанты". В нынешнем слабом сезоне флорентийцы также желали компенсировать в Кубке. Да и взять реванш за итоговый вылет в апреле. Четыре очка в первых двух матчах при Джузеппе Якини добавляли им оптимизма. И они смогли перебороть "Аталанту" из Топ-4 лиги с ее рекордными 49-ю голами в 19-ти турах, 5:0 в двух последних домашних матчах и почти победой в гостях над "Интером". Из-за усталости последней после "Сан-Сиро", отсутствия Иличича и Гомеса в "старте". И своей работы.

Команды Якини всегда организованны и боевиты. Нынешняя еще и неплохим давлением поймала соперника на очередном слабом дебюте матча. Январский новичок Патрик Кутроне бросил Дальберта в прорыв по левому флангу, получил от него мяч и замкнул. Почти сразу же после провала другого фланга "Аталанты" ей пришлось выбивать с линии ворот. А затем "Фиорентина" воздвигла стену, которую слишком медленным и беззубым гостям не удавалось пробить. Запомнились лишь падение Руслана Малиновского в штрафной (слишком легкое) и удар головой Пашалича в перекладину с его навеса. А Влахович в контратаке был обязан забивать в пустые ворота.

К 57-ой минуте Иличич и Гомес уже вышли на поле. Вместо защитника и опорника. Что отправило Малиновского назад, в центр поля. Первая замена принесла лишь очередную панику в обороне. Зато вторая сразу же - две отличные комбинации с двумя супермоментами. Пашалич не переиграл вратаря в дуэли, Руслан тогда же не добил в пустые ворота с 30-ти метров. Гозенс после "кросса" Муриэля попал в крестовину. А вскоре Малиновский пришёл на левую боковую линию штрафной, развернулся и четко прострелил на Иличича. 1:1. И еще через пару минут симуляция Пеццеллы в чужой штрафной оставила его команду вдесятером.

Похоже, бергамцы подумали, что дело сделано. Забыв, что победитель в футбольном матче определяется по количеству голов, а не игроков на поле. Они даже толком не пытались оказать давление на ворота соперника. Либо, если посмотреть с другой стороны, сам соперник четко отталкивал игру в центр поля, замедлял ее. Тот же Малиновский пробил издали ужасно. А Пулгару удался длинный заброс на Лиролу. Правый латераль прошел вперед и положил мяч в дальний угол. Ответ? Еще один удар Малиновского издали, гораздо более приличный. Но также неточный.

Финалист Кубка-2019 в который раз доказывает, что не способен играть на два фронта. Осенью он не мог найти баланс между Лигой Чемпионов и Серией А. Ныне - между Серией А и Кубком. А полуфиналист того розыгрыша в 1/4 финала встретится с "Интером". Да и в целом начинает новый путь. Его президент Рокко Коммиссо назвал победу над СПАЛ в лиге в воскресенье переломным пунктом сезона команды. Неужели он прав?