Томас Тухель: Неймар - лидер ПСЖ. Он закрывает пространство и отрабатывает в обороне

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель поделился мыслями насчет нападающего парижан Неймара.

"Есть много слов, чтобы описать Неймара. Но лучше всего смотреть матчи. Он ключевой игрок: закрывает свободное пространство, отрабатывает в обороне.

Он лидер, на которого мы надеемся, сейчас действительно хорошее время для него. Задача – продолжать идти и прилагать те же усилия. Все хорошо, но это только начало, сейчас всего лишь январь.

Я убежден, что футбол строится на командных усилиях. Мы атакуем вместе, обороняемся вместе. Мы опасная команда, если делаем это. Если нет, мы обычная команда. Нельзя выиграть что-то существенное, будучи обычной командой", – рассказал Томас Тухель.