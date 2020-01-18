Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Томас Тухель: Неймар - лидер ПСЖ. Он закрывает пространство и отрабатывает в обороне
Наставник парижан высказался насчет бразильского форварда
Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель поделился мыслями насчет нападающего парижан Неймара.
"Есть много слов, чтобы описать Неймара. Но лучше всего смотреть матчи. Он ключевой игрок: закрывает свободное пространство, отрабатывает в обороне.
Он лидер, на которого мы надеемся, сейчас действительно хорошее время для него. Задача – продолжать идти и прилагать те же усилия. Все хорошо, но это только начало, сейчас всего лишь январь.
Я убежден, что футбол строится на командных усилиях. Мы атакуем вместе, обороняемся вместе. Мы опасная команда, если делаем это. Если нет, мы обычная команда. Нельзя выиграть что-то существенное, будучи обычной командой", – рассказал Томас Тухель.