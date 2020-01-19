Серия А. Еще одна стадия на пути к возвращению Милана

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Удинезе" 3:2

Голы: Ребич 48, 90+3, Эрнандес 72 - Стригер-Ларсен 7, Лазанья 85

"Милан": Д. Доннарумма, Конти, Кьер, А. Романьоли, Эрнандес, Кесси, Беннасер, Кастильехо (Крунич 77), Бонавентура (Ребич 48), Ибрагимович, Леау

"Удинезе": Муссо, Троост-Эконг, Нуйтинк (Несторовски 78), Бекао, Стригер-Ларсен, Фофана, Мандрагора, Де Пауль, Сема (Тер Авест 88), Лазанья, Окака (Де Майо 90+2)

Предупреждения: Беннасер 40, Конти 62, Ибрагимович 80 - Сема 27

В "Милане" дует ветер перемен. Переход Златана Ибрагимовича перезагрузил команду. 2:0 в Кальяри в лиге и 3:0 над СПАЛ в Кубке настолько впечатлили, что на второй домашний матч подряд пришли 60 тысяч болельщиков. Очередной соперник, "Удинезе", не был таким простым, одержал три победы подряд в лиге. Да и, как резонно заявил его вратарь Хуан Муссо, приход Златана не мог решить всех проблем кризисной команды. Она уже почти три месяца не побеждала дома в лиге. Здесь пропустила первой. Но проявила характер. Камбек и победный гол на 93-ей минуте - еще одна стадия на пути к возвращению.

В первом тайме "Удинезе" чувствовал себя отлично. Даже по владению мячом. "Милан" пробивал по воротам крайне редко. Удар Кастильехо с десяти метров взял вратарь. Ибра затерялся между тремя защитниками. А одна из проблем команды вновь проявилась. Во втором матче лиги подряд вратарь Доннарумма непонятно зачем вышел из ворот на фланг и не достал мяч. В Кальяри он успел вернуться. Здесь же Стригер-Ларсен отреагировал очень быстро. Сразу же после этого Лазанья должен был попадать из центра штрафной. Не помог и арбитр Лука Пайретто, не поставивший пенальти за игру рукой в штрафной Муссо. Спорно.

Второй тайм уже был совершенно иным. Лазанья выскочил на вратаря и заставил его спасать. Муссо вытащил слабоватый удар Кастильехо. Леау из глубины бросил на правый фланг Конти, а прострел Андреа замкнул только-только вышедший на замену Ребич. Игра без центра поля продолжалась и далее. Защитники "Удинезе" бросались под удары, Доннарумма спас в дуэли с Мандрагорой и отлично отбил мощный удар Окаки с линии штрафной, Кьер чудом вытащил с линии ворот. Слабый удар головой Златана был взят. И в итоге повезло хозяевам - лучший бомбардир команды левый защитник Эрнандес классно пробил низом слета издали.

Концовка также получилась сумасшедшей. "Милан" вроде бы держал нити игры в руках, Леау и Ребич действовали быстро и интересно. Но тогда проявилась еще одна проблема команды. Правый фланг ее обороны в который раз в нынешнем сезоне провалился. Конти потерял Лазанью. А Кевин замкнул навес Стригера-Ларсена техничным ударом головой. Казалось, этот результат, справедливый в равном матче, таким и останется. В том числе и на 93-ей минуте, когда отыгравший слабо Ибрагимович попытался пройти всех и потерял мяч. Но подхвативший его Ребич тут же показал шведу, как это делается. Замечательный гол! И знаковая победа.