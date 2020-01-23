Сарри: Если кому-то нужно отдать должное за нынешнюю форму Роналду, то точно не мне, а его матери

Главный тренер туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри после матча 1/4 финала Кубка Италии с "Ромой" (3:1) отметил автора гола в составе своей команды, а именно Криштиану Роналду, а также не забыл про многолетнего вратаря "бьянконери" Джанлуиджи Буффона. Цитирует алленаторе Football Italia.

"Роналду? Он находится в прекрасном состоянии – как физическом, так и психологическом, регулярно забивает. Португалец может прибавить разве что в оборонительной фазе. Если кому-то необходимо отдать должное за его нынешнюю форму, то точно не мне, а его матери. Благодаря ей он стал примером и кумиром для многих болельщиков".