Сарри: Я бы хотел, чтобы Наполи победил не сегодня, а на следующей неделе

Алленаторе туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри поделился своим мнением о матче 21-го тура итальянской Серии А с "Наполи" (2:1). "Старая синьора" уступила "адзурри" на выезде. Приводит слова Сарри Goal со ссылкой на Sky Sport Italia.

"Я очень рад за "Наполи", ведь всегда буду любить ребят. Если мы и должны были проиграть, то хорошо, что это произошло здесь – мы помогли "Наполи" избавиться от их текущих проблем. Конечно, я бы хотел, чтобы они победили не сегодня, а на следующей неделе. Что касается игры, то нам не хватило мотивации, чтобы оторваться от "Интера". Это плохо – если вы недостаточно мотивированы, то вы не такие уж и сильные. Надеюсь, что, на самом деле, это не так. Посмотрим на нашу готовность в следующем туре".

"Ювентус" располагается на первом месте в турнирной таблице Серии А (51 очко), "Интер" занимает второе место и сократил отставание от туринцев до 3 баллов. Отметим, что Роналду продлил свою голевую серию в чемпионате Италии до 8 матчей (12 голов). Всего португалец забил 17 раз в турнире и идет на втором месте в списке бомбардиров, вслед за форвардом "Лацио" Чиро Иммобиле (23).