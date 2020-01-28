Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Милан - Торино. Анонс и прогноз матча Кубка Италии
Успеет ли "Торо" опомниться от 0:7?
28 января. 21:45. Кубок Италии. 1/4 финала. Милан. "Джузеппе Меацца"
В сезоне 2019/20 "Милан" и "Торино" не оправдывают ожиданий. "Красно-черные" отстают от четвёртого лигочемпионского места на восемь очков. "Гранатовые" отстают от нужного им шестого лишь на четыре. Но их жуткая нестабильность в лиге и серьёзная конкуренция снижают оптимизм болельщиков, и без того воюющих с руководством клуба по поводу игры, цен на билеты и т.д. Для обеих команд Кубок Италии может стать нужной отдушиной и даже спасением. А для финалиста турнира сезонов 2015/16 и 2017/18 "Милана" - чуть ли не обязанностью. Потому борьба должна быть яростной.
Команды также объединяет недавнее наибольшее поражение в 21-ом веке. От одной и той же команды - "Аталанты". "Милан" от 0:5 в Бергамо опомнился весьма неплохо. Ничьей и четырьмя победами в пяти матчах лиги и Кубка со всего двумя пропущенными. Главный тренер Стефано Пиоли заявляет, что команда обрела боевитость, желание страдать и жесткость в обеих штрафных. А приход Златана Ибрагимовича лишь добавил ей. Официально на счету Ибры лишь один гол. В пятницу в Брешии он в целом отыграл неудачно. Как и вся команда, по игре все еще не впечатляющая. Но результат есть.
0:7 "Торино" дома - наибольшее поражение в истории клуба. И состоялось оно в эту субботу. Да и до него было невесело. "Быки", как и "Милан" до пятницы, не могли связать три победы подряд. Они уступали дома СПАЛ и "Лечче", теряли 3:0 в Вероне за 15 минут. Правда, новый год начали победами над "Ромой" в гостях (2:0), "Болоньей" дома (1:0) в лиге и над "Дженоа" в Кубке в серии пенальти. Но затем уступили в гостях "Сассуоло" за неделю до катастрофы. Президент Урбано Кайро защищает тренера Вальтера Маццарри, но оба уже давно под огнём критики. Неприятная ситуация.
Кадры
Новый лидер лиги по "сухим" матчам (8) герой матча в Брешии Джанлуиджи Доннарумма, скорее всего, получит отдых. Опытный январский новичок Асмир Бегович заменит его в воротах. Уже здоровый Мусаккьо, возможно, заменит Кьера в центре обороны. Слабый в последнее время Бонавентура, сидящий на чемоданах Сусо и запасной Крунич вряд ли получат места в "старте". И, скорее всего, Златан и Леау отдохнут. А их заменят также сидящий на чемоданах Пьонтек (забил СПАЛ в 1/8 финала) и Ребич, забивший три мяча в двух последних матчах при выходе на замену.
"Торино" все еще не может рассчитывать на Базелли, Дзадзу и Ансальди. А теперь и на Мейте. Зато генерал центра поля Ринкон уже отбыл дисквалификацию. Как и Айна. Несмотря на семь пропущенных, особых изменений в центре обороны не ожидается. Ведь Льянко и Бремер не сильнее остальных. На позициях под Белотти, забившим "Милану" уже шесть мячей, из них два - в сентябрьском камбеке, вариант получше. Юный Миллико неплохо выходит на замену. Он может вытеснить из состава нестабильного и усталого Беренгера либо слабого Верди.
Если подытожить, то в целом большие изменения в составах по сравнению с лигой не ожидаются. Логично, ведь это уже 1/4 финала Кубка, начало решающей стадии турнира.
"Милан": Бегович, Конти, Мусаккьо, А. Романьоли, Эрнандес, Кастильехо, Кесси, Беннасер, Чалханоглу, Пьонтек, Ребич
"Торино": Сиригу, Иццо, Нкулу, Джиджи, Де Сильвестри, Ринкон, Лукич, Айна, Миллико, Беренгер, Белотти
Прогноз: Милан - Торино 2:1
"Торино" выиграл два последних очных матча, а до этого состоялись четыре ничьи. В очных матчах Кубка счет по победам также в его пользу - 9:7. "Быки" приедут на матч с "ритиро", а это обычно помогает. Может помочь и самоуспокоенность и ломкость соперника после хорошей серии при не лучшей игре. С другой стороны, последний очный матч Кубка выиграл "Милан" - три года назад дома. Да и сразу опомниться от 0:7 очень трудно. Тем более, когда против тебя, пусть и лишь на замену, выйдет голодный к трофеям Златан. Потому ставим на победу хозяев и гол шведа.