Милан - Торино. Анонс и прогноз матча Кубка Италии

28 января. 21:45. Кубок Италии. 1/4 финала. Милан. "Джузеппе Меацца"

В сезоне 2019/20 "Милан" и "Торино" не оправдывают ожиданий. "Красно-черные" отстают от четвёртого лигочемпионского места на восемь очков. "Гранатовые" отстают от нужного им шестого лишь на четыре. Но их жуткая нестабильность в лиге и серьёзная конкуренция снижают оптимизм болельщиков, и без того воюющих с руководством клуба по поводу игры, цен на билеты и т.д. Для обеих команд Кубок Италии может стать нужной отдушиной и даже спасением. А для финалиста турнира сезонов 2015/16 и 2017/18 "Милана" - чуть ли не обязанностью. Потому борьба должна быть яростной.

Команды также объединяет недавнее наибольшее поражение в 21-ом веке. От одной и той же команды - "Аталанты". "Милан" от 0:5 в Бергамо опомнился весьма неплохо. Ничьей и четырьмя победами в пяти матчах лиги и Кубка со всего двумя пропущенными. Главный тренер Стефано Пиоли заявляет, что команда обрела боевитость, желание страдать и жесткость в обеих штрафных. А приход Златана Ибрагимовича лишь добавил ей. Официально на счету Ибры лишь один гол. В пятницу в Брешии он в целом отыграл неудачно. Как и вся команда, по игре все еще не впечатляющая. Но результат есть.

0:7 "Торино" дома - наибольшее поражение в истории клуба. И состоялось оно в эту субботу. Да и до него было невесело. "Быки", как и "Милан" до пятницы, не могли связать три победы подряд. Они уступали дома СПАЛ и "Лечче", теряли 3:0 в Вероне за 15 минут. Правда, новый год начали победами над "Ромой" в гостях (2:0), "Болоньей" дома (1:0) в лиге и над "Дженоа" в Кубке в серии пенальти. Но затем уступили в гостях "Сассуоло" за неделю до катастрофы. Президент Урбано Кайро защищает тренера Вальтера Маццарри, но оба уже давно под огнём критики. Неприятная ситуация.

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Кадры

Новый лидер лиги по "сухим" матчам (8) герой матча в Брешии Джанлуиджи Доннарумма, скорее всего, получит отдых. Опытный январский новичок Асмир Бегович заменит его в воротах. Уже здоровый Мусаккьо, возможно, заменит Кьера в центре обороны. Слабый в последнее время Бонавентура, сидящий на чемоданах Сусо и запасной Крунич вряд ли получат места в "старте". И, скорее всего, Златан и Леау отдохнут. А их заменят также сидящий на чемоданах Пьонтек (забил СПАЛ в 1/8 финала) и Ребич, забивший три мяча в двух последних матчах при выходе на замену.

"Торино" все еще не может рассчитывать на Базелли, Дзадзу и Ансальди. А теперь и на Мейте. Зато генерал центра поля Ринкон уже отбыл дисквалификацию. Как и Айна. Несмотря на семь пропущенных, особых изменений в центре обороны не ожидается. Ведь Льянко и Бремер не сильнее остальных. На позициях под Белотти, забившим "Милану" уже шесть мячей, из них два - в сентябрьском камбеке, вариант получше. Юный Миллико неплохо выходит на замену. Он может вытеснить из состава нестабильного и усталого Беренгера либо слабого Верди.

Если подытожить, то в целом большие изменения в составах по сравнению с лигой не ожидаются. Логично, ведь это уже 1/4 финала Кубка, начало решающей стадии турнира.

"Милан": Бегович, Конти, Мусаккьо, А. Романьоли, Эрнандес, Кастильехо, Кесси, Беннасер, Чалханоглу, Пьонтек, Ребич

"Торино": Сиригу, Иццо, Нкулу, Джиджи, Де Сильвестри, Ринкон, Лукич, Айна, Миллико, Беренгер, Белотти

Прогноз: Милан - Торино 2:1

"Торино" выиграл два последних очных матча, а до этого состоялись четыре ничьи. В очных матчах Кубка счет по победам также в его пользу - 9:7. "Быки" приедут на матч с "ритиро", а это обычно помогает. Может помочь и самоуспокоенность и ломкость соперника после хорошей серии при не лучшей игре. С другой стороны, последний очный матч Кубка выиграл "Милан" - три года назад дома. Да и сразу опомниться от 0:7 очень трудно. Тем более, когда против тебя, пусть и лишь на замену, выйдет голодный к трофеям Златан. Потому ставим на победу хозяев и гол шведа.

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