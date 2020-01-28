Форвард "Интера" Лаутаро Мартинес получил двухматчевую дисквалификацию за удаление в матче 21-го тура чемпионата Италии против "Кальяри" (1:1). Он получил красную карточку за протесты против решения арбитра и оскорбительные выражения.

Также футболист был оштрафован на 15 тысяч евро. Футболист пропустит следующие матчи в серии А против "Удинезе" (2 февраля) и "Милана" (9 февраля).

22-летний аргентинец в текущем сезоне провел 26 матчей за "нерадзурри" и забил 16 мячей при трех голевых передачах.