Фонсека может потерять капитана: Флоренци хочет перейти в испанский клуб

Капитан "Ромы" Алессандро Флоренци близок к переходу в "Валенсию". Об этом сообщают сразу несколько итальянских источников.

Calciomercato.com уверяет, что полузащитник уже "дал добро" на смену команды. В предверии Евро-2020 он хочет получать больше игровой практики. Паулу Фонсека не всегда ставит футболиста в основу.

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По данным Sky Sport Italia, "летучие мыши" хотят оформить аренду футболиста с правом выкупа летом. А вот "Рома" уже сейчас готова продать итальянца и планирует выручить за него 15 миллионов евро.

Флоренци уже девять с половиной лет защищает цвета римской команды, проведя с того времени 290 матчей.