Очки, борода и шляпа: Де Росси замаскировался, чтобы посмотреть римское дерби на трибуне

Легенда "Ромы" Даниеле Де Росси нанял визажиста, чтобы посмотреть поединок своей бывшей команды с "Лацио" на "Курва Суд" (название сектора), не привлекая внимания болельщиков. Профессионал замаскировал итальянца до неузнаваемости: парик седых волос, борода, очки, родинка на носу и шляпа. Интересно, что сам Де Росси отмечал на своей прощальной пресс-конференции в качестве игрока, что "однажды его можно будет найти на трибуне с пивом и сэндвичем".

Римское дерби состоялось в 21-м туре чемпионата Италии 26 января (1:1). На 26-й минуте встречи первый мяч в игре забил Эдин Джеко, "Лацио" сравнял счет благодаря точному удару Франческо Ачерби.

This is INCREDIBLE:



Daniele De Rossi hired a makeup artist so that he could "live his dream & go watch the Roma derby amongst the fans in Curva Sud"



Love this. (???? IG/sarahfelberbaum) pic.twitter.com/hXeMnucvA4