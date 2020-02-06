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Ювентус готов заплатить за Погба 140 миллионов евро

Италия
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Игрок и сам хочет вернуться в Турин

Ювентус готов заплатить за Погба 140 миллионов евро
Новина українською

"Ювентус" попытается вернуть в клуб полузащитника Поля Погба, сообщает Tuttosport.

Французский хавбек является приоритетной целью итальянского клуба. На его трансфер руководство "Юве" готово выделить 140 миллионов евро. Скорее всего "МЮ" отпустит 26-летнего игрока, который сам неоднократно заявлял о желании сменить команду.

Действующий контракт Погба с английским клубом рассчитан до июня 2021 года.

В текущем сезоне полузащитник провел 8 матчей за "Ман Юнайтед", отличившись двумя голевыми передачами.

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В статье: Ювентус (Турин) Поль Погба Манчестер Юнайтед
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