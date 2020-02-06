Италия
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Ювентус готов заплатить за Погба 140 миллионов евро
Игрок и сам хочет вернуться в Турин
"Ювентус" попытается вернуть в клуб полузащитника Поля Погба, сообщает Tuttosport.
Французский хавбек является приоритетной целью итальянского клуба. На его трансфер руководство "Юве" готово выделить 140 миллионов евро. Скорее всего "МЮ" отпустит 26-летнего игрока, который сам неоднократно заявлял о желании сменить команду.
Действующий контракт Погба с английским клубом рассчитан до июня 2021 года.
В текущем сезоне полузащитник провел 8 матчей за "Ман Юнайтед", отличившись двумя голевыми передачами.
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