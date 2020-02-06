Ювентус готов заплатить за Погба 140 миллионов евро

"Ювентус" попытается вернуть в клуб полузащитника Поля Погба, сообщает Tuttosport.

Французский хавбек является приоритетной целью итальянского клуба. На его трансфер руководство "Юве" готово выделить 140 миллионов евро. Скорее всего "МЮ" отпустит 26-летнего игрока, который сам неоднократно заявлял о желании сменить команду.

Действующий контракт Погба с английским клубом рассчитан до июня 2021 года.

В текущем сезоне полузащитник провел 8 матчей за "Ман Юнайтед", отличившись двумя голевыми передачами.