Трудности Фонсеки. Рома - Болонья 2: 3. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Рома - Болонья, которые встречались в 23-м туре итальянской Серии А. Команда Фонсеки провалила первый тайм и начало второго - дважды отличился Бэрроу, еще однажды он ассистировал Орсолини. Волки смогли ответить лишь голом Мхитаряна (Денсвил также срезал мяч в собственные ворота). Как следствие, Рома осталась на пятом месте, а Болонья поднялась на шестую строчку.

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Болонья" 2:3

Голы: Денсвил 22 (автогол), Мхитарян 73 - Орсолини 16, Бэрроу 26, 51