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Трудности Фонсеки. Рома - Болонья 2: 3. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео матча Рома - Болонья, Серия А, 07.02.2020
Вашему вниманию видео обзор матча Рома - Болонья, которые встречались в 23-м туре итальянской Серии А. Команда Фонсеки провалила первый тайм и начало второго - дважды отличился Бэрроу, еще однажды он ассистировал Орсолини. Волки смогли ответить лишь голом Мхитаряна (Денсвил также срезал мяч в собственные ворота). Как следствие, Рома осталась на пятом месте, а Болонья поднялась на шестую строчку.
Рим. "Стадио Олимпико"
"Рома" - "Болонья" 2:3
Голы: Денсвил 22 (автогол), Мхитарян 73 - Орсолини 16, Бэрроу 26, 51
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