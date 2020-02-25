Ювентус не хочет возвращать болельщикам деньги за билеты

"Ювентус" не будет возвращать деньги за билеты матча 26-го тура чемпионата Италии с "Интером", сообщает La Gazzetta dello Sport.

Напомним, этот и ещё пять матчей Серии А пройдут при пустых трибунах из-за вспышки коронавируса в некоторых провинциях и областях Италии.

По информации источника, клуб заработал € 3 млн с продажи билетов, и руководство считает, что оно не должно терять деньги из-за Федерации футбола Италии. Это соответствует действующим правилам клуба, однако, антимонопольные органы намерены рассмотреть эту ситуацию. "Интер", в своб очередь, уже начал процедуру возвращения денег за приобретенные болельщиками билеты.

"Ювентус" располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. Подопечные Маурицио Сарри набрали 60 очков в 25 турах. "Интер" занимает третье месте и имеет в активе 54 очка.