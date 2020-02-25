  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Ювентус не хочет возвращать болельщикам деньги за билеты
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ювентус не хочет возвращать болельщикам деньги за билеты

Италия
(1 голосов)

Матч пройдет при пустых трибунах

Ювентус не хочет возвращать болельщикам деньги за билеты
Новина українською

"Ювентус" не будет возвращать деньги за билеты матча 26-го тура чемпионата Италии с "Интером", сообщает La Gazzetta dello Sport.

Напомним, этот и ещё пять матчей Серии А пройдут при пустых трибунах из-за вспышки коронавируса в некоторых провинциях и областях Италии.

По информации источника, клуб заработал € 3 млн с продажи билетов, и руководство считает, что оно не должно терять деньги из-за Федерации футбола Италии. Это соответствует действующим правилам клуба, однако, антимонопольные органы намерены рассмотреть эту ситуацию. "Интер", в своб очередь, уже начал процедуру возвращения денег за приобретенные болельщиками билеты.

"Ювентус" располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. Подопечные Маурицио Сарри набрали 60 очков в 25 турах. "Интер" занимает третье месте и имеет в активе 54 очка.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Интер (Милан)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
simargl (Чернигов)
25.02.2020 в 15:46
Бред. Их по судам затаскают... вернут потом 10 лямов )))
Ответить
+1
-4
Nevermore (Донецк)
25.02.2020 в 15:34
жлобьё
Ответить
+1
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...