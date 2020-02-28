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Манчини: Итальянский чемпионат должен вернуться к уровню 80-х и 90-х

Италия
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Тогда это была лучшая лига в мире

Манчини: Итальянский чемпионат должен вернуться к уровню 80-х и 90-х
UA-Футбол
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался об уровне нынешнего чемпионата Италии.

"Серия А должна вернуться к уровню 80-х и 90-х, когда она была лучшей лигой в мире. На данный момент разница между итальянским футболом и иностранным заключается в доступности ресурсов.

Я понимаю, что это достаточно сложно, но это должно произойти в будущем. Я уверен, что богатые владельцы готовы инвестировать в итальянский футбол. Это сделает лигу гораздо сильнее", - цитирует итальянца Esquire.

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Отметим, что впервые за несколько лет в Серии А настоящая интрига за чемпионство. На Скудетто претендуют сразу 3 команды.

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В статье: Роберто Манчини
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