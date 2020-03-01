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Лечче - Аталанта 2:7. Видеообзор матча

Италия
(1 голосов)

Малиновский завершил погром "Лечче"

Лечче - Аталанта 2:7. Видеообзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видеообзор 26-го тура Серии А "Лечче" - "Аталанта".

Лечче. "Виа Дель Маре"

"Лечче" - "Аталанта" 2:7

Голы: Сапонара 29, Донати 40 - Донати 17 (автогол), Д. Сапата 22, 54, 62, Иличич 47, Муриэль 89, Малиновский 90+2

"Лечче": Габриэль, Донати, Россеттини, Лучиони, Кальдерони, Дейола, Майер (Тахцидис 63), Барак, Сапонара, Лападула, Манкозу (Шахов 63)

"Аталанта": Голлини, Паломино, Де Роон, Кальдара, Хатебур, Фройлер, Пашалич, Гозенс, Иличич (Муриэль 73), Д. Сапата (Тамез 85), Гомес (Малиновский 69)

Предупреждения: Лучиони 66, Сапонара 70 - Хатебур 45+1, Паломино 57

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В статье: Аталанта (Бергамо) Серия А Лечче
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Комментарии (1)
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Харьковчанин (Харків)
01.03.2020 в 23:02
Божевілля!
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