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Лечче - Аталанта 2:7. Видеообзор матча
Малиновский завершил погром "Лечче"
Вашему вниманию видеообзор 26-го тура Серии А "Лечче" - "Аталанта".
Лечче. "Виа Дель Маре"
"Лечче" - "Аталанта" 2:7
Голы: Сапонара 29, Донати 40 - Донати 17 (автогол), Д. Сапата 22, 54, 62, Иличич 47, Муриэль 89, Малиновский 90+2
"Лечче": Габриэль, Донати, Россеттини, Лучиони, Кальдерони, Дейола, Майер (Тахцидис 63), Барак, Сапонара, Лападула, Манкозу (Шахов 63)
"Аталанта": Голлини, Паломино, Де Роон, Кальдара, Хатебур, Фройлер, Пашалич, Гозенс, Иличич (Муриэль 73), Д. Сапата (Тамез 85), Гомес (Малиновский 69)
Предупреждения: Лучиони 66, Сапонара 70 - Хатебур 45+1, Паломино 57